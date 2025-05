Gordon deelt in Vandaag Inside bijzondere informatie over bij Ajax vertrokken Farioli

Gordon schuift dinsdagavond aan in Vandaag Inside. Hij is opvallend genoeg zeer te spreken over Francesco Farioli, de bij Ajax vertrokken trainer die hij redelijk goed kent uit het Amsterdamse.

''Een hele leuke vent. Ik had bij hem in willen wonen'', grapt Gordon. Presentator Wilfred Genee voegt toe dat Farioli een appartement huurde van de zanger en entertainer in Amsterdam.

''Ik vind hem jammer dat hij bij Ajax vertrekt'', vervolgt Gordon zijn verhaal over de Italiaanse coach. ''Ik vond dat hij het best goed deed. Ja toch? En een sympathieke man.''

Johan Derksen is een stuk minder positief over Farioli. ''Hij gaat ten onder aan hoogmoedswaanzin met dat eisenpakket. Wie denkt die jongen nou dat hij is? Een 36-jarige jochie dat net begint.

Derksen doelt daarmee op de eisen die Farioli bij de Ajax-leiding had neergelegd. De vertrekkende coach wilde onder meer drie koks mee naar uitduels, twee extra psychologen en extra mental coaches en fysiotherapeuten.

Gordon haakt daar direct op in. ''Andy van der Meijde zei dat het vroeger heel normaal was om zoveel koks mee te nemen.''

René van der Gijp snapt weinig van het eisenpakket van Farioli. ''Het heeft allemaal te maken met trainers die ons duidelijk willen maken dat hun invloed zo groot is. En dat hun invloed veel groter is dan de kwaliteit van de spelers. En dat is niet zo.''

''Want als je met Mohamed Salah twee keer naar de McDonald's gaat, is het ook goed. Het gaat helemaal niet om drie koks, het gaat om kwaliteit op het veld'', aldus de analist Dordrecht.

''Het is vooral kwalijk dat hij spelers wilde kopen die hij goed vond. Maar de creatieve, technische talenten uit de jeugd, die hoefde hij niet. En daar is Ajax groot mee geworden. Farioli zag Ajax als een kruiwagen naar een echte grote club. Hij had schijt aan Ajax en was alleen met zichzelf bezig'', voegt Derksen daaraan toe.