Johan Derksen heeft medelijden met voormalig speler van Ajax: ‘Hij zet zichzelf voor lul’

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside gereageerd op de berichten die Galatasaray-middenvelder Hakim Ziyech plaatste na de schokkende gebeurtenissen in Amsterdam donderdagnacht. De Snor denkt dat de voormalig Ajacied wordt beïnvloed door zijn omgeving.

Het ging in de nacht van donderdag op vrijdag mis in Amsterdam na afloop van Ajax - Maccabi Tel Aviv (5-0). Op meerdere plaatsen in de stad werden Maccabi-supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld en de Mobiele Eenheid (ME) moest meermaals optreden.

Ziyech, die maar liefst 11 miljoen volgers heeft op Instagram, postte op Instagram video’s van Cestmocro over de rellen in Amsterdam. “Als het geen vrouwen en kinderen zijn rennen ze weg… Nog steeds: free Palestina!”, was er te lezen op het account van de Drontenaar.

Derksen krijgt de vraag of hij wil reageren op de razendsnel verwijderde post van Ziyech. “Daar heb ik altijd medelijden mee. Hij moet zijn eigen kringen aanhoren en vervolgens de taal vertolken die leeft in die eigen kringen. En dan zet hij zichzelf voor lul.”

Hendriks haakt in. “Ik kijk er exact hetzelfde naar. Hij moet zich realiseren, en dat doet hij waarschijnlijk ook wel, dat hij een soort van, en misschien overdrijf ik wel, een Cruijff voor de Marokkaanse jongeren is.”

“Zo moet je hem zien. Hij is groot, een held en dit is eigenlijk alleen maar aanmoedigen van wat er gebeurd is en verder provoceren. Daar schieten we geen reet mee op, dus ik vind dat dit echt heel kwalijk is”, aldus Hendriks.

Derksen is overigens niet van mening dat de UEFA Ziyech moet straffen voor zijn uitlatingen op social media. “Ik weet niet of mensen vanwege hun privéleven gestraft moeten worden door de UEFA.”