Johan Derksen: 'Die jongen van Ajax is niet goed bij zijn hoofd!'

Wout Weghorst ligt maandagavond andermaal onder vuur bij de analisten van Vandaag Inside. Aanleiding is het incident na afloop van Ajax - FC Twente (2-0), waarbij de spits van Ajax een ESPN-camera wegduwde. Johan Derksen laat geen spaan heel van het gedrag van de spits van Ajax.

"Die is gek op alle gebied", sneerde Derksen. "Alles wat hij doet is overdreven."

De tv-analist heeft geen begrip voor de actie van Weghorst, die zichtbaar gefrustreerd was na de nederlaag. "Dit is ook onbeschaafd wat hij doet. Dat noemen ze tegenwoordig grensoverschrijdend. Kijk, zo'n cameraman... Weghorst wil graag op een niveau spelen waar tv-camera’s bij zijn. Nou, dat heeft hij gered. En dan is hij zó wild van teleurstelling dat hij een klap naar die camera geeft. Dan ben je niet goed bij je hoofd."

Wilfred Genee vraagt zich af of Weghorst hetzelfde had gedaan als Ajax had gewonnen. "Nee, natuurlijk niet", antwoordde Derksen stellig. "Die jongen kan zich nooit normaal gedragen."

René van der Gijp merkt op dat Weghorst de situatie zelf had kunnen voorkomen. "De cameraman kwam aan de buitenkant uit. Dan had Wout gewoon in het midden moeten gaan staan."

Valentijn Driessen had eveneens geen goed woord over voor de spits. "Hij denkt dat de hele wereld om hem draait, maar zo is het niet."

Derksen besluit met een duidelijke boodschap over de keuze van Weghorst voor Ajax. "Hij heeft een grote fout gemaakt. Hij had naar FC Twente moeten gaan, in zijn eigen omgeving. Daar had hij gewoon in de basis gestaan."

"Nu mag Weghorst af en toe een kwartiertje invallen. Dan heeft hij weer zo’n sik, want hij vindt dat hij in de basis moet staan. Maar hij presteert niks, want hij komt tekort voor dat niveau."