Johan Cruijff ArenA geeft oorverdovend cynisch applaus voor wissel bij Ajax

Het publiek in de Johan Cruijff ArenA lijkt niet tevreden met het optreden van Kenneth Taylor in het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt. Bij een 0-2 achterstand werd de middenvelder van Ajax in de 71ste speelminuut naar de kant gehaald en vervangen door Branco van den Boomen.

Toen het bord omhoog ging, gingen de supporters in de Johan Cruijff ArenA massaal op de banken staan. Taylor speelde in de ogen van het publiek een ondermaatse wedstrijd. De middenvelder kreeg een luid, duidelijk cynisch applaus toen hij het veld verliet. Van den Boomen, die na maandenlang blessureleed zijn rentree maakte, werd wel oprecht toegejuicht.

