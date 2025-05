Jill Roord heeft relatie met andere Oranje-international: 'Heel erg verliefd!'

Jill Roord heeft een relatie met Pien Sanders, zo heeft de hockeyster onthuld in gesprek met Hockey.nl. Roord zat zondagavond op de tribune, toen Sanders met Den Bosch de finale van het landskampioenschap bereikte.



Roord, inmiddels speelster van Manchester City, is volgens het hockeymedium een doorgewinterde hockeyfan geworden. Zondag was niet de eerste keer dat zij aanwezig was bij een wedstrijd van Sanders.



“Ik vind het tof dat ze hier is. We zijn heel erg verliefd”, zegt Sanders tegen het medium. “Dit zijn belangrijke wedstrijden voor me. Waardeer het heel erg dat ze aan de kant staat.”



Zelf zat Sanders ook een paar keer op de tribune in Manchester. “Ze vindt het fijn als ik daar ben. Nu kan ze de finale van het hockeyseizoen kijken, want haar seizoen is klaar. De timing is perfect.”



Roord speelde al 104 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Hierin wist zij 29 doelpunten te maken. In Nederland kwam de speelster uit voor FC Twente.