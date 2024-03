‘Jezus, ik werd helemaal gek van Van Gaal! Nog voor het WK ging ik naar huis’

Theo Janssen heeft in het verleden moeite gehad met de persoonlijkheid van Louis van Gaal, zo laat hij maandagavond weten tijdens het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. Van Gaal selecteerde Janssen in 2001 voor een jeugd-WK in Argentinië, maar de linkspoot kreeg tijdens de voorbereiding de kriebels van de momenteel 72-jarige oefenmeester.

Rafael van der Vaart, die eveneens aanwezig is in de uitzending van Rondo, werd destijds ook geselecteerd door Van Gaal en kan zich de voorbereiding op het WK Onder 20 nog goed herinneren.

“Van Gaal zei tegen Theo Janssen: ‘Het lijkt wel of je liever op het strand ligt met je vrienden.’ Theo reageerde vervolgens: ‘Ja, inderdaad.’ En is vervolgens gewoon weggegaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat kwam meer door Van Gaal dan dat ik het WK Onder 20 niet leuk vond”, legt Janssen uit. “Van Gaal deed eerst het grote Oranje en toen hij zich niet plaatste voor het WK 2002 vond hij het leuk om bondscoach van Nederland Onder 20 te worden. Nou, daar zat ik niet op te wachten, moet ik eerlijk zeggen.”

“Van Gaal is best een dominante man”, vervolgt Janssen. “Op voetbalgebied is hij top, maar alles eromheen… Jezus, ik werd helemaal gek! Van Gaal is veeleisend en daardoor had ik echt na een paar weken zoiets van: ik wil naar huis.”

“We waren toen zes weken onderweg in onze voorbereiding”, geeft Van der Vaart aan. “Theo had natuurlijk ook een geweldig linkerbeen. Dan namen we samen wat hoekschoppen en ging Van Gaal uitleggen hoe we moesten schieten. Toen stonden we samen bij die cornervlag en dachten we: laat maar lullen.”

Janssen fakete uiteindelijk een blessure om het jeugd-WK nog tijdens de voorbereiding te kunnen verlaten. “Ik zei dat het na een corner in mijn lies was geschoten”, schreef de oud-prof daarover in zijn boek 'Theo Janssen, op pad met de Dikke Prins'. “Eerst mocht ik nog niet weg. Jürgen Colin van PSV was ook geblesseerd, die zei: ‘We mogen niet naar huis.' Ik heb toen bij Van Gaal aangeklopt en gezegd: ‘Luister, ik ga naar huis.’ Nee, zei hij, samen uit, samen thuis.”

"Prima, zei ik, dan regel ik zelf wel een ticket. Ik ben gewoon gegaan. Ik denk dat hij dat stiekem wel mooi vond. Ik ben naar huis gegaan, heerlijk op vakantie geweest (naar Mallorca, red.) en daarna weer gaan trainen bij Vitesse.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties