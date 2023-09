Jetro Willems: ‘Te gek voor woorden dat mensen zeggen dat hij normaal moet doen’

Dinsdag, 26 september 2023 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:46

Jetro Willems werd kampioen met PSV, speelde namens Newcastle United in de Premier League en was met Oranje actief op het EK. Tegenwoordig verdient hij zijn brood op Erve Asito. Voetbalzone zocht de linkervleugelverdediger van Heracles Almelo op en sprak hem onder meer over Marcel Brands, 'maatjes' van het Nederlands elftal en taboes die doorbroken moeten worden. "Voetbal is van de oude stempel."

Het was een transfer die velen bij Heracles niet aan zagen komen deze zomer. Waar de Almeloërs doorgaans bekend staan om het halen van jonge, talentvolle spelers, werd met de komst van Willems ingezet op routine. "In de Eredivisie zijn genoeg teams die ervaring nodig hebben", vertelt de linksback. "Ik ben een van die jongens. Het klopt dat Heracles vaak jonge jongens aantrekt. Ons team is ook vrij jong. Maar een paar ervaren jongens heb je altijd nodig. Anders gaat het snel mis."

Willems kon daardoor behouden blijven voor de Eredivisie. De 22-voudig Oranje-international beleefde een uiterst roerig jaar bij FC Groningen, werd onder meer geslagen door een eigen fan en degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, maar merkt dat bij Heracles alles anders is. "Ik heb me over heel veel dingen verbaasd", gaat hij verder. "Met name de sfeer in het stadion. Die is altijd goed. Maar ook de omstandigheden van de club. De filosofie en hoe de club te werk gaat. Dat bevalt me wel."

Willems is wel wat gewend. Zwierf van de Bundesliga naar de Premier League en terug naar de Bundesliga. Begin dit jaar keerde hij terug op Nederlandse bodem. Nog altijd heeft Willems de ambitie om tot de beste linksbacks van Nederland te behoren. "Waarom niet?", vraagt hij zich hardop af. "Ik heb gezegd dat ik daar richting het einde van het seizoen wil staan. We zijn nu op het begin. Ik ben vooral blij dat ik weer negentig minuten kan spelen. Ik wil gewoon lekker voetballen."

De vraag of Heracles momenteel het plafond is, vindt Willems moeilijk te beantwoorden. "Ja en nee. Ik heb ook bij Eintracht Frankfurt gezeten. Iedereen keek mij raar aan toen ik daar naartoe ging, omdat die club bijna gedegradeerd was. Een jaar later speelden ze wel gewoon in de Champions League. Was ik daar gebleven, dan had ik bij een gezonde club in de Champions League gespeeld. Er zijn ook spelers die naar grote clubs gaan en vervolgens niet presteren. Dan heb ik liever mijn carrière, met op papier mindere clubs waar ik veel heb bereikt."

Jetro Willems in dienst van Newcastle United.

'Open sollicitatie'

Vorig jaar zorgde Willems voor de nodige ophef, toen hij op Twitter hintte op een terugkeer bij PSV. "M'n zoontje voor de wedstrijd: 'Papa je maakt op 24 mei een transfer naar PSV. Ik: 'Haha, oh ja? Zou wel mooi zijn", luidde de post van de linkervleugelverdediger. Waar velen het als een open sollicitatie zagen, was dat nooit Willems intentie. "Nee man. Dan zou ik het ze nu kwalijk moeten nemen dat ze een andere linksback hebben genomen. Als ik echt zou solliciteren, zou ik het niet op Twitter zetten. Je weet hoe mensen zijn. Ze nemen alles persoonlijk."

Het contact met algemeen directeur Marcel Brands is er wel nog altijd. "Marcel is heel goed voor mij geweest in de jaren bij PSV. We hebben daarna veel contact gehouden. Zoals ik zeg: hij is als een vader voor mij. Hij is hetzelfde als ik qua karakter. Een warme man waar je altijd mee kan praten en die altijd naar een oplossing zoekt. Ik ben heel goed met Marcel. Van een open sollicitatie is alleen nooit sprake geweest. Ik denk niet eens dat hij Twitter heeft. Dan had ik dat wel op een andere manier gedaan."

Willems is nog altijd goed met Marcel Brands. "Hij is als een vader voor mij."

Ook heeft Willems nog altijd contact met zijn voormalig ploeggenoten van Oranje en PSV. Met Memphis Depay zou hij graag nog eens een duo willen vormen. "Kijken of het nog als vanouds is", lacht Willems. "Maar ook met Wijnaldum. Dat zijn gewoon maatjes. Ik heb ook goed contact met Dumfries en Geertruida. Geertruida ken ik al sinds hij klein was. Hij heeft ook bij Sparta gespeeld, is een jongen van Zuid (Rotterdam-Zuid, red.). We hebben het toch maar mooi geflikt."

Taboes doorbreken

Iemand die tegenwoordig de handen op elkaar krijgt in het Philips Stadion is Noa Lang. De buitenspeler geldt net als Willems als een van de publiekslievelingen en timmert daarnaast aan de weg als rapper. Een goede zaak, vindt Willems. "Als hij het leuk vindt om te doen, moet hij dat lekker doen. Iedereen heeft zijn mening, maar hij moet lekker doen waar hij zich goed bij voelt. Buiten het voetbal om, waarom niet? De een speelt piano, de ander is druk met crypto en die bullshit. Noa rapt."

Willems pleit ervoor dat taboes vaker doorbroken worden. "Voetbal is van de oude stempel. Vroeger had je dat niet. Dat soort dingen waren taboe. Er is ook gewoon een leven naast het voetbal. Je wil toch niet zeggen dat spelers nog steeds voetballer zijn als ze naar huis gaan? Als een jongen dat leuk vindt om te doen, als dat zijn passie naast het voetbal is, waarom niet? Hij is niet de eerste en ook niet de laatste."

Dat Lang vaak onderwerp van gesprek is vanwege zijn gedrag, kan Willems met zijn hoofd niet bij. "Ik vind het te gek voor woorden dat iedereen zegt dat hij normaal moet doen. Verslaggevers en analisten op televisie hebben toch naast hun werk ook dingen die ze leuk vinden om te doen? Johan Derksen bijvoorbeeld, die heeft een eigen radioshow. Ik zeg toch ook niet dat hij geen radio meer mag maken. Als iemand een slechte wedstrijd speelt mag dat gerust benoemd worden. Maar laten we spelers buiten het veld iets meer in hun waarde laten."