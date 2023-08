Jesper Karlsson gaat AZ verlaten: dinsdag medische keuring

Maandag, 21 augustus 2023 om 18:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:08

Jesper Karlsson gaat AZ verlaten voor Bologna. Dat meldt Gianluca Di Marzio maandagavond. De 25-jarige smaakmaker van de Alkmaarders gaat daardoor weer samenspelen met Sam Beukema, die eerder deze zomer al de overstap maakte naar de ploeg uit Italië. Bologna betaalt naar verluidt 'tien tot elf miljoen euro' voor de Zweedse vleugelspeler. De medische keuring vindt dinsdag al plaats.

Ook Napoli, Fiorentina en Lazio waren volgens Di Marzio geïnteresseerd in Karlsson, maar het is dus Bologna dat er met hem vandoor gaat. De nummer negen van het afgelopen Serie A-seizoen slaat een grote slag met de komst van de rechtspoot. Eerder namen de Italianen al Beukema over van AZ. De centrale verdediger maakte voor negen miljoen euro de overstap naar de Serie A.

Karlsson speelt sinds de zomer van 2020 voor AZ, dat destijds een vaste transfersom van 2,6 miljoen euro betaalde aan IF Elfsborg. Dat bedrag kon middels bonussen nog oplopen tot 4,8 miljoen euro. De Zweedse club wist daarnaast een doorverkooppercentage van vijftien procent te bedingen. AZ maakt na drie jaar dus een flinke winst op Karlsson.

De behendige vleugelspeler ontbrak in de competitiewedstrijden tegen Go Ahead Eagles (5-1 winst) en RKC Waalwijk (1-3 winst) wegens een hamstringblessure. Daardoor moest hij ook het terugduel met FC Santa Coloma (2-0 winst) aan zich voorbij laten gaan. De heenwedstrijd tegen de club uit Andorra (0-1 winst) lijkt dus de laatste wedstrijd te zijn geweest van Karlsson in het shirt van AZ.