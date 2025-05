Francesco Farioli spreekt kort na vertrek bij Ajax met mogelijk nieuwe club

Francesco Farioli heeft vorige week met Rangers gesproken over de openstaande trainersvacature, zo meldt het goed ingevoerde The Herald. Of dat gesprek beide partijen bevallen is, is niet bekend.

Het is niet voor het eerst dat Farioli met de Schotse topclub in gesprek is gegaan, weet The Herald. De Italiaanse trainer heeft eind 2022 ook al met Rangers gezeten. Dat was voordat Michael Beale werd aangesteld als de opvolger van Giovanni van Bronckhorst.

Rangers is nog altijd op zoek naar een definitieve opvolger van Philippe Clement, die eind februari werd ontslagen op Ibrox. Barry Ferguson maakte het seizoen af als interim-trainer, maar is inmiddels ook weer vertrokken.

Farioli is niet de enige naam die genoemd wordt in Glasgow. Davide Ancelotti (de zoon van), Steven Gerrard en Russell Martin zijn volgens buitenlandse media de voornaamste kandidaten om plaats te nemen in de dug-out. Rangers heeft ook gesproken met Brian Priske, klinkt het.

Eerder op de donderdag werd bekend dat AS Roma niet voor Farioli gaat. De club van onder anderen Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine staat namelijk op het punt om Gian Piero Gasperini aan te stellen. De Italiaanse trainer nam deze week het besluit om Atalanta na negen jaar te verlaten.

Farioli vertrok tien dagen geleden bij Ajax, omdat hij niet op één lijn lag met de clubleiding. De trainer loodste de Amsterdammers naar de competitiefase van de Champions League, maar eindigde het seizoen in mineur omdat de landstitel uit handen werd gegeven aan PSV.