Jeremie Frimpong draagt met vroege treffer bij aan belangrijke zege Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. Ondanks een vrij matig optreden van de ploeg van trainer Xabi Alonso won de regerend landskampioen met 1-2 van FC Union Berlin. Jeremie Frimpong opende de score na nog geen twee minuten spelen. Union vocht zich terug en kwam via Jeong Woo-yeong op gelijke hoogte, waarna Patrik Schick twintig minuten voor tijd tegen een heerlijke voorzet van Florian Wirtz aanliep:1-2. Leverkusen neemt de derde plaats over van RB Leipzig, dat thuis hard onderuitging tegen VfL Wolfsburg (1-5).

Grote afwezige in de opstelling van Leverkusen was Wirtz. De sterspeler kreeg wat rust en begon derhalve op de bank in de Duitse hoofdstad. Frimpong startte wel, rechts op het middenveld. De geblesseerde Victor Boniface werd in de punt van de aanval vervangen door Schick. Bij Union maakte Danilho Doekhi deel uit van de driemansdefensie. Voormalig PSV'er Yorbe Vertessen kreeg een reserverol toebedeeld en zou in de 68ste minuut invallen.

Leverkusen kende een absolute droomstart. Na nog geen twee minuten had Jonathan Tah een schitterende dieptepass in huis op Schick, die de verdediging van Union veel te snel af was. De Tsjech behield het overzicht en legde af op Frimpong, die na een goede aanname simpel binnenschoot achter doelman Fredrik Rønnow: 0-1.

Leverkusen wist niet direct door te drukken en hield het tempo laag, terwijl Union de schroom van zich af gooide en de weg naar doelman Lukas Hrádecký zocht. Zo moest de Fins international ingrijpen om een schot van Jeong vanuit de tweede lijn onschadelijk te maken en kwam Doekhi net tekort om binnen te tikken.

Balverlies van Frimpong leidde vervolgens wel de gelijkmaker in. Benedict Hollerbach snelde naar voren, ontdeed zich van meerdere verdedigers en legde de bal panklaar voor Jeong, die met een subtiele voetbeweging via de binnenkant van de paal raak prikte in de verre hoek: 1-1. Naast een gevaarlijk schot van Schick, die het zijnet trof, gebeurde er weinig meer in de eerste helft.

Ook na rust bood Union lange tijd goed partij aan Leverkusen, waar Wirtz na een klein uur spelen in het veld kwam voor Aleix García. Exequiel Palacios werd op hetzelfde moment ingebracht, voor Robert Andrich. De wissels van Alonso sorteerden effect. Twintig minuten voor tijd belandde een uiterst scherpe voorzet van Wirtz bij Schick, die Doekhi aftroefde en met zijn borst binnenliep: 1-2.

In de slotfase slaagde Union er niet in om een punt te redden en dus zakken die Eisernen naar de elfde plaats in de Bundesliga. Leverkusen boekt zijn tweede competitiezege op rij en zal hopen dat Borussia Dortmund later op de avond een resultaat haalt tegen koploper Bayern München, dat zes punten meer heeft dan Leverkusen.