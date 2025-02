Jeremie Frimpong draagt met treffer bij aan broodnodige zege Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft zondag geen fout gemaakt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso won dankzij treffers van Victor Boniface, Jeremie Frimpong en Patrik Schick met 3-1 van TSG Hoffenheim. Leverkusen staat zodoende weer zes punten achter op Bayern München, dat zaterdag afrekende met Holstein Kiel. Hoffenheim staat vier punten boven de streep, op plek vijftien.

Leverkusen pakte na een kwartier de leiding in de BayArena. Alejandro Grimaldo zag de ruimte bij Boniface, die opendraaide en via Hoffenheim-doelman Luca Philipp de verre hoek vond: 1-0. Een fraai moment voor Boniface, die een wintertransfer naar Al-Nassr op het nippertje niet zag doorgaan.

Slechts vier minuten later verdubbelde Frimpong de voorsprong. De Oranje-international werd gelanceerd door Aleix García, kwam oog in oog te staan met Philipp en rondde af met een geplaatst schot in de verre hoek: 2-0.

Vijf minuten na rust was het duel helemaal beslist. Emiliano Buendía deed met zijn dribbel alles goed, al wist hij Philipp niet te passeren. De rebound belandde voor de voeten van Schick, die het leer met 94 kilometer per uur in de bovenhoek knalde: 3-0.

Niet veel later schakelde Leverkusen razendsnel. Schick ontving de bal en gaf op precies het juiste moment mee aan Frimpong, die te veel tijd had en uiteindelijk een zwak stiftje produceerde. De wedstrijd leek na iets meer dan een uur spelen compleet te kantelen.

Allereerst kreeg Grimaldo zijn tweede gele kaart na een onhandige overtreding. Hoffenheim stelde een nieuw plan samen en onder meer Gift Orban werd ingebracht. De van Olympique Lyon overgekomen Nigeriaan werkte de bal twintig seconden na zijn entree tegen de touwen uit een vrije trap: 3-1.

Leverkusen-trainer Xabi Alonso wisselde defensief en deed alles om de voorsprong op het bord te houden. Dat lukte de thuisploeg, die zodoende in het spoor van Bayern blijft.