Jeremie Frimpong blinkt wéér uit bij Leverkusen; Weghorst snapt niets van geel

Zaterdag, 2 september 2023 om 17:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

Bayer Leverkusen is nog altijd zonder puntenverlies in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso versloeg SV Darmstadt zaterdagmiddag met 5-1. Uitblinkers aan de zijde van die Werkself waren Victor Boniface (twee goals, één assist) en Jeremie Frimpong. De vleugelverdediger had twee assists in huis en met name zijn tweede was er een om in te lijsten. In Hoffenheim zag Wout Weghorst zijn ploeg met 3-1 winnen van VfL Wolfsburg. De spits kreeg al vroeg in de wedstrijd geel voor het te dicht bij een vrije trap staan. De Oranje-international was daar stomverbaasd over. Sepp van den Berg ging met 1. FSV Mainz 05 hard onderuit bij Werder Bremen: 4-0.

Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 98 5-1

Leverkusen, dat bij aanvang van de wedstrijd tegen Darmstadt ongenaakbaar was in de Bundesliga, kwam na een ietwat fletse openingsfase in minuut 21 op voorsprong. Frimpong kreeg de assist op zijn naam, al kwam 95 procent van het doelpunt op naam van Boniface. De Nigeriaan omspeelde twee tegenstanders alsof ze er niet stonden en liet doelman Marcel Schuhen kansloos met een fraaie stift: 1-0. De voorsprong bleef echter slechts vier minuten op het bord staan. Uit een vrije trap kopte Christoph Klarer richting de tweede paal, waar Oscar Vilhelmsson met het hoofd voor de 1-1 zorgde. Leverkusen drong aan en kreeg een kans via Frimpong, die van dichtbij voorlangs schoot. Granit Xhaka probeerde het met een schot van een meter of twintig, maar zag Schuhen knap redding brengen.

De wedstrijd was drie minuten oud in de tweede helft toen Leverkusen weer op voorsprong kwam. Wéér was Frimpong de man van de assist en ditmaal was zijn aandeel in de treffer veel groter. De rechtspoot dribbelde tegen de zijlijn aan vanaf rechts naar binnen en bereikte Exequiel Palacios, die zijn schot vanaf randje zestien via een verdediger binnen zag vliegen: 2-1. Na een uur spelen gooide Leverkusen het duel in het slot. Florian Wirtz had een strakke pass in huis op Boniface, die na een snelle voetbeweging feilloos raakschoot in de verre hoek: 3-1. Boniface liet vervolgens zien ook te kunnen assisteren. Hij legde af op Jonas Hofmann, die de verre hoek vond: 4-1. Darmstadt maakte geen schijn van kans na rust en moest ook de 5-1 slikken. Invaller Noah Mbamba gaf scherp voor, waarna een andere invaller, Adam Hlozek, binnentikte: 5-1.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3-1

Aan de kant van Hoffenheim begon Weghorst in de basis, terwijl Václav Cerný mocht beginnen bij Wolfsburg. De Tsjech zag Weghorst al in de tiende minuut geel pakken. Wolfsburg kreeg een vrije trap te nemen en deed dat dusdanig snel, dat Weghorst geen tijd had om weg te lopen. Ondanks dat de Oranje-international de vrije bal niet raakte kreeg hij geel, tot zijn grote onbegrip. Echt grote kansen bleven vervolgens lange tijd uit, tot tien minuten voor rust. Tiago Tomas trok vanaf links naar binnen en vond de korte hoek: 0-1. Toch kwam Hoffenheim voor rust nog langszij via John Brooks, die van dichtbij voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Na rust nam Hoffenheim afstand. Allereerst maakte Maximilian Beier de 2-1 door bij de tweede paal binnen te schieten, waarna Robert Skov een kwartier voor tijd de bovenhoek vond: 3-1.

Wout Weghorst snapte niets van zijn gele prent.

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 4-0

Aan de kant van Mainz begon Sepp van den Berg voor het eerst dit seizoen in de basis. Hij zag zijn ploeg dramatisch beginnen. Andreas Hanche-Olsen beging een overtreding in de zestien, waarna er een strafschop werd gegeven aan Bremen. Marvin Ducksch faalde vanaf elf meter niet: 1-0. Beide ploegen kregen voor rust kansen, maar gescoord werd er niet meer. Na rust was dat wel het geval. Jens Stage zorgde allereerst voor de 2-0 door overtuigend raak te koppen. Tien minuten voor tijd maakte Leonardo Bittencourt 3-0 van, waarna het ook nog 4-0 werd. Justin Njinmah, die twee minuten daarvoor de assist in huis had op Bittencourt, scoorde ditmaal zelf. Zijn schot in de linkeronderhoek bleek onhoudbaar voor Mainz-goalie Robin Zentner.

