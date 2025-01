Jerdy Schouten moet lachen als hij hoort over vacature op middenveld Engelse topclub

Jerdy Schouten weet dat hij al enige tijd wordt gevolgd door scouts van clubs uit de grote buitenlandse competities. De 28-jarige middenvelder droomt stiekem ook van spelen in een topcompetitie, maar wil PSV aan de andere kant ook niet zomaar verlaten.

Schouten krijgt bij ESPN de vraag of hij droomt over een buitenlands avontuur. ''Die vraag krijg ik altijd'', weet de middenvelder dat hij al regelmatig in verband is gebracht met topclubs over de grens. ''Het zou raar zijn als ik nu zeg: 'Nee, ik wil voor de rest van mijn loopbaan bij PSV blijven. Ik zit heel goed bij PSV. Dus dat zou ik ook absoluut prima vinden.''

''Je hebt alleen altijd een paar droomclubs'', benadrukt Schouten, die bij PSV vastligt tot de zomer van 2028. ''Stel je voor dat die zich melden, dan wil je die stap gewoon graag maken. Alleen is daar momenteel geen sprake van. En wat ik al zei: ik zou het helemaal niet erg vinden als ik hier mijn hele leven moet blijven.''

Schouten weigert specifiek in te gaan op namen van buitenlandse clubs die hij interessant vindt. ''Het zijn er ook niet zoveel. Het zijn er echt heel weinig. Er moet wel iets heel moois voorbijkomen, wil dat gebeuren. De clubs zijn op één hand te tellen, absoluut.''

De controleur van PSV werd al eens genoemd als mogelijke versterking van Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. In beide gevallen bleef een transfer uit. Of Manchester City, waar drijvende kracht Rodri al maandenlang revalideert, wellicht wat voor hem is?

''Dat las ik laatst ook'', antwoordt Schouten met een glimlach op zijn gezicht. ''Als er een artikel over wordt gemaakt, krijg ik dat natuurlijk allemaal doorgestuurd. Dat zijn leuke dingen hoor, maar als dat niet ter sprake is, dan blijft het bij met een glimlach zo'n artikel lezen.''

Schouten maakte in 2023 voor twaalf miljoen euro de overstap van Bologna naar PSV. In zijn eerste jaar in Eindhoven veroverde de middenvelder direct de landstitel. Schouten is in zijn tweede jaar bij PSV hard op weg om opnieuw kampioen te worden.