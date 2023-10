Jennifer Hermoso legt verklaring af: ‘Ik voelde mij niet gerespecteerd als mens’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 16:25 • Lars Capiau • Laatste update: 16:43

Jennifer Hermoso heeft een verklaring afgelegd tegen oud-bondsvoorzitter Luis Rubiales, die na de WK-overwinning van de Spaanse vrouwen haar tegen haar wil in op de mond zoende. Beelden van haar getuigenis in de rechtbank werden maandagavond uitgezonden door Codígo 10.

Daarin benadrukte Hermoso nog maar eens dat de kus verre van vrijwillig was. "Ik zat vol adrenaline na het mooiste moment uit mijn loopbaan, een historische gebeurtenis", legt de Spaanse voetbalster uit. "Ik had op geen enkel moment kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. Ik had eerst de koningin begroet en omhelsde daarna haar dochter. Daarna sprong hij op me af."

"Ik zat nog vol adrenaline en omhelsde hem. Hij was een betrouwbaar persoon. Hij zei: ‘We hebben dit WK gewonnen dankzij jou'", memoriseert de doelpuntenmaker van het enige doelpunt van de finale tegen Engeland. "Het volgende dat ik me herinner zijn zijn handen op mijn hoofd en de kus op de mond. Niemand verwachtte dit. Ik ook niet. Ik had niet eens tijd om te reageren. Ik was in shock.”

In haar getuigenis vertelt Hermoso verder dat ze zich onder druk voelde gezet door de Spaanse bond om de kus te bagatelliseren. "Ze hebben mijn imago aangetast. Ik had het gevoel dat niemand mij als speler en werknemer van de bond beschermde, maar ze vroegen mij wel om hen te helpen en te beschermen. Geen enkel moment had ik het gevoel dat ze mij beschermden."

Vorige week verklaarden drie andere Spaanse speelsters in de rechtbank ook al dat Hermoso tegen haar wil in werd gezoend. Toch doken er kort na de WK-winst beelden op van hoe de Spaanse speelstersgroep lacherig deed over de kus.

"Er werd grappig over gedaan, maar ik voelde mij er niet comfortabel bij omdat het uiteindelijk iets was wat er met mij gebeurd was," vertelt Hermoso, die uitlegde dat ze meelachte om niet het plezier van haar ploeggenoten te bederven. "In de kleedkamer had hij de hele tijd zijn hand op mijn schouder. Ik begon in te zien dat er iets ernstigs aan de hand was. Ik begon te beseffen dat er iets abnormaals was gebeurd.”

"Ik voelde me niet gerespecteerd, noch als speler, noch als persoon", vervolgt de speelster, die beaamt dat ze het erg moeilijk heeft sinds het incident. "Ik verdien het niet om dit allemaal te hebben meegemaakt. "Waarom moet ik huilend in mijn kamer zitten terwijl ik niks fout heb gedaan?", vraagt ze zich af.