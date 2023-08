FIFA legt Spaanse bondsvoorzitter schorsing van negentig dagen op

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 14:23 • Lars Capiau • Laatste update: 14:54

De FIFA heeft de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales per direct geschorst. De omstreden Rubiales lag flink onder vuur nadat hij sterspeelster Jenni Hermoso een kus op de mond gaf. Eerder vandaag kwam al naar buiten dat de Spaanse bond zich achter de voorzitter schaarde, daar zij na een uitgebreide reconstructie concludeerden dat de kus met instemming van de speelster was. Nu grijpt de wereldvoetbalbond dus in. Voorlopig geldt de schorsing voor negentig dagen, omdat de FIFA nog onderzoek doet naar het incident.

Op televisiebeelden was te zien dat toen Hermoso langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Vervolgens gaf Rubiales Hermoso een tik op haar rug toen zij wegliep. Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste. Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij weigerde zelf op te stappen. Wel bood hij zijn excuses aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Spaanse speelsters en voetbalsters over de hele wereld was dat echter nog lang niet genoeg. Twintig Spaanse speelsters eisten in een uitgelekte brief het vertrek van de 'huidige leiders', waaronder dus de bondsvoorzitter, en lieten weten dat zij anders geen interlands meer gingen spelen. "Ik wil duidelijk maken dat ik, zoals te zien is op de beelden, op geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf", zegt Hermoso in de brief.

De Spaanse voetbalbond (RFEF) schaarde zich echter toch achter Rubiales. Na een fotoanalyse betichtten zij Hermoso van leugens. "De RFEF kondigt aan alle passende juridische stappen te ondernemen ter verdediging van de eer van de voorzitter van de RFEF, die duidelijk en eenvoudig heeft uitgelegd hoe de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden", valt te lezen in een verklaring. "De RFEF en de voorzitter zullen alle leugens blootleggen die worden verspreid door iemand namens de speler of, indien van toepassing, door de speler zelf."

Nu heeft de tuchtcommissie van de FIFA dus ingegrepen. De wereldvoetbalbond schorst Rubiales in ieder geval voor de komende negentig dagen. De bond is een onderzoek gestart naar het incident en heeft besloten om de bestuurder uit te sluiten van alle voetbalgerelateerde activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast mag de voorzitter geen contact meer hebben met Hermoso. Datzelfde geldt voor de rest van de Spaanse bond.