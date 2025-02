Javier Zanetti, vicepresident van Inter, reageert op Champions League-duels met Feyenoord: 'Ze verdienen respect'

Javier Zanetti vindt dat Feyenoord respect verdient. Dat laat de vicepresident van Inter weten in een reactie op de Champions League-loting. De oud-verdediger gaat met zijn club naar eigen zeggen opnieuw voor een plek in de finale, net zoals twee jaar geleden.

Inter wist voor vrijdag al dat het over twee weken sowieso naar Nederland moet afreizen voor het heenduel in de achtste finale van de Champions League. De Italianen weten sinds vrijdagmiddag dat ze de tenten moeten gaan opslaan in de buurt van Rotterdam.

Zanetti heeft de wedstrijd in San Siro tussen AC Milan en Feyenoord ongetwijfeld meegekregen en gezien wat voor stunt de Rotterdammers neerzetten. Op de website van zijn club laat de Argentijn zijn licht schijnen op de loting in het miljardenbal. “Onze reis in de Champions League is ideaal geweest. Nu begint een ander soort competitie.”

“Feyenoord verdient respect, want we hebben gezien wat ze voor elkaar hebben gekregen. We zullen ons optimaal voorbereiden op beide wedstrijden en we hebben alles wat we nodig hebben om verder te gaan”, vervolgt de vicepresident.

“De wedstrijden moeten natuurlijk gespeeld worden en het komt allemaal op ons aan. We dragen veel verantwoordelijkheid omdat we Inter zijn. De Champions League is een prestigieuze competitie en we zullen proberen om Italië zo ver mogelijk te brengen.” Inter is de enige Italiaanse club die nog actief is in het miljardenbal.

De club wil minimaal de finale halen, vertelt Zanetti. “We weten dat het moeilijk is, maar we gaan er helemaal voor. Ik denk dat de twijfels over ons van buitenaf komen, die hebben we zelf niet. We weten wat het betekent om te concurreren in Italië en Europa.”

“Als je zoveel wedstrijden moet spelen, is het niet makkelijk om altijd op je best te zijn, maar we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden”, sluit de Argentijn af.