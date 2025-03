Hele akelige beelden van Jasper Cillessen, die per brancard van het veld moet

Jasper Cillessen is maandagavond in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo per brancard van het veld gemoeten. De 35-jarige doelman van Las Palmas kwam in de 23ste minuut van de wedstrijd ongelukkig in botsing met tegenstander Borja Iglesias.

Cillessen kwam razendsnel zijn doel uit om een steekbal op Celta-spits Iglesias te onderscheppen. De 65-voudig international van het Nederlands elftal was ook eerder bij de bal dan Iglesias, die uitgleed.

Iglesias kon Cillessen niet meer ontwijken en kwam met twee knieën vol in botsing met de onderbuik van Cillessen. De ex-doelman van onder meer Ajax en FC Barcelona schreeuwde het uit van de pijn.

Cillessen is bezig aan zijn eerste seizoen op Gran Canaria. De doelman vertrok afgelopen zomer transfervrij van NEC naar Las Palmas.