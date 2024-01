‘24-jarige speler met woestijnspijt bereikt akkoord in de Premier League’

João Pedro Neves Filipe, kortweg Jota, gaat spoedig vertrekken uit Saudi-Arabië, zo lijkt het. De 24-jarige aanvaller van Ittihad Club speelt pas sinds afgelopen zomer in de Saudi Pro League, maar lijkt nu onderweg naar de Premier League. West Ham United gaat zich op korte termijn versterken met de Portugees, aldus Foot Mercato.

In een eerder stadium leek het erop dat the Hammers zich zouden gaan versterken met Ibrahim Osman van FC Nordsjaelland. Die transfer ging uiteindelijk niet door, daar de Deense ploeg eisen stelde die voor West Ham te gortig waren.

De ploeg uit Londen verlegt daarom de aandacht naar Jota. De Portugese aanvaller kwam in de zomer van 2023 nog voor een slordige 30 miljoen euro over van het Schotse Celtic.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het avontuur van Jota in Saudi-Arabië werd niet wat beide partijen ervan gehoopt hadden. Dit seizoen kwam de buitenspeler pas vijf keer in actie in de Saudi Pro League.

Hij startte echter geen enkele van die vijf duels in de basis. Wel wist hij één keer te scoren: in december scoorde Jota de 0-2 in het uitduel met Al-Wehda (0-3).

Nu wacht dus mogelijk een transfer weg uit Saudi-Arabië. West Ham bereikte reeds een akkoord op persoonlijk vlak met de aanvaller. Het wachten is nu op een deal tussen de Londense club en Ittihad.

Volgens CBS-journalist Ben Jacobs betreft het een huurdeal. Of West Ham een optie tot koop poogt te bedingen, is vooralsnog onbekend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties