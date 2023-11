17-jarige debutant van PSV onthult drie voorbeelden: ‘Naar hen kijk ik graag’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Tygo Land, de middenvelder van Jong PSV die al op vijftienjarige leeftijd een profcontract ondertekende.

Wanneer Land op 12 augustus 2023 officieel debuteert in het eerste van PSV, is hij al even Tygo Land niet meer. Voetbalfans grijpen zich het liefst vast aan wat oud en vertrouwd is, dus moet een goede, onbekende speler wel een reïncarnatie zijn van iemand die al bestaat. Daarom speelt ‘de nieuwe Frenkie de Jong’ één minuut mee met PSV tegen FC Utrecht. Het zeventienjarige talent maakte in de voorbereiding op het seizoen dusdanig indruk, dat kersvers trainer Peter Bosz de welp even toont aan het grote publiek: dit wordt ‘m.

Vervolgens keert Land terug in de beschermde omgeving van Jong PSV, waar hij dit seizoen zijn wedstrijden zal spelen. Gewoon, als zichzelf. “Die bijnaam is een mooi compliment. Maar ik speel toch echt op mijn eigen manier”, zegt hij tegenover Voetbalzone. “Dat het toevallig lijkt op wat Frenkie de Jong laat zien, dat is leuk, maar ik laat me er niet door afleiden. Ik ga mijn spel niet veranderen.” Het geeft hem zelfs een extra uitdaging om zijn talent te verzilveren. “Het is aan mij om Tygo Land te zijn, en daarin specifiek speciaal te worden.”

De kans dat dit lukt is groot, want de rasvoetballer is enigszins speciaal te noemen. Zo wordt er al op zijn vierde aan hem getrokken. “Ik begon op mijn derde met voetballen in mijn geboortedorp Peize. Daar speelden kinderen uit de regio samen bij ‘de kabouters’. Op mijn vierde en vijfde werd ik gescout door FC Groningen en sc Heerenveen.” Met zijn geringe leeftijd is er dan geen plek bij Groningen, waardoor hij een jaar later bij Heerenveen belandt. “Daar sloot ik aan bij de voetbalschool. Dat was een of twee dagen in de week met kinderen uit de regio trainen. Ik heb tussendoor nog vier weken stage gelopen bij Groningen, maar dat beviel minder en ik zat goed bij Heerenveen.”

Vanaf dat moment gaat de bal rollen. “Ik bleef bij Heerenveen, tegelijk voetbalde ik mijn wedstrijden bij Peise, met mijn vrienden. Uiteindeiljk ben ik bij de E1 (JO10/11, red.) van Heerenveen aangesloten. Sinds dat team heb ik elk team doorlopen. Als Onder 16-speler zat ik uiteindelijk in de JO18, voordat ik de mooie transfer naar PSV maakte.” Alsof Heerenveen het voelt aankomen, biedt de club hem op vijftienjarige leeftijd al een profcontract aan. Mede door die reden betaalt PSV in augustus 2022 liefst 700.000 euro voor het zestienjarige talent. Op zo’n moment kan voetbal koud zijn. De top lonkt, maar beneden staat slechts een jongentje.

“Het was natuurlijk een grote stap, van het Noorden naar het Zuiden. In de eerste weken heb ik veel met mijn moeder in een hotel gezeten, daarna kwam ik bij een gastgezin. Daar heb ik zes maanden gewoond”, vertelt Land. “Het was erg fijn om die thuisbasis te hebben. Daarbij kregen we na de wedstrijden op zaterdag altijd vrij, dus kon ik naar huis. Op zondag keerde ik dan weer terug naar de club. Dat was zwaar. Het waren ontzettende lange treinritten en weg van huis gaan vond ik altijd lastig. Maar, op maandag was dat gevoel weer weg. Ik voelde me direct erg goed bij PSV.” Hij loopt dan ook niet weg van zijn verantwoordelijkheid als voetballer. Natuurlijk mis ik veel momenten thuis, met vrienden en familie. Alleen kwam ik op een leeftijd dat ik belangrijke keuzes moest maken. Dat heb ik gedaan en daar horen de gevolgen bij.”

Bij PSV komt Land terecht in een warm bad. Na een jaar bij de Onder-18 stoomt hij door naar Jong PSV en traint hij regelmatig mee met het eerste elftal. Het is onvermijdelijk dat hij daarin terecht komt. “Dat is een duidelijk doel. Maar daarvoor is het nodig om eerst zo veel mogelijk wedstrijden bij Jong PSV te spelen, op het tweede niveau van Nederland. Ik speel in grotere stadions en wen aan wat er gevraagd wordt op profniveau.” Zoals gezegd wil hij vooral zichzelf laten zien, wat kan de liefhebber van Land verwachten? “Ik ben een creatieve middenvelder die heel graag aan de bal is. Van daaruit kan ik het spel maken en de aanval in stelling brengen om te scoren.”

De allereerste wedstrijd van het seizoen mag Land direct proeven van PSV 1.

De carrière van Land lijkt steeds met twee stappen vooruit te gaan, maar met goed gewogen woorden houdt hij beide benen op de grond. Zelfs na de indrukwekkende transfersom die PSV voor hem betaalde. “Het is vooral mooi dat de club vertrouwen in mij toont, maar ik sta nog nergens. Vooral toen niet. Ik was gewoon een jeugdspeler in de Onder 18.” Ook zijn dromen uit hij in Noordelijke nuchterheid. “Ik wil bij PSV uitgroeien tot een belangrijke speler en dat Nederland mij leert kennen als een goede voetballer. Daarna hoop ik mij door te ontwikkelen voor een stap naar het buitenland. Qua competitie kan ik genieten van de Spaanse LaLiga. Maar ook het Italiaanse voetbal trekt me de laatste jaren aan. Daarin gaat het om puur voetbal. Al ligt in Italië meer nadruk op verdedigen. Maar in zulke competities komen je voetballende kwaliteiten echt naar voren. Dat past het meest bij mij.”

Dit seizoen mag Land alvast wennen aan internationale wedstrijden. Met de Onder 19 doet hij mee aan de Youth League. Daarnaast verschijnt de middenvelder in Oranje-tenue bij dezelfde leeftijdscategorie. “Dat is ontzettend leerzaam. Bij Oranje speel ik tegen andere landen en culturen. Dat is leuk. Daarbij speel ik met de grootste talenten van andere clubs voor wie andere dingen normaal zijn dan bij PSV. Daar kan ik veel van leren.” Ook bij de club en in de grote voetbalwereld waar hij nu deel van uitmaakt, kijkt Land zijn ogen uit. “Qua middenvelders kijk ik naar spelers als Luka Modric, Frenkie de Jong en Joey Veerman. Hoe zij positie kiezen ten opzichte van de tegenstander, aan de bal komen en van daaruit vooruit spelen. Maar ook het verdedigende; hoe ze slimmigheidjes gebruiken.”

Met Oranje Onder 19 speelt land internationale potjes tegen andere culturen: 'Erg leerzaam.'

De verwachting leeft dat het talent van Land de wereld rond zal reizen. Zelf blijft hij altijd verbonden aan zijn thuisregio. “Ik heb wel eens gezegd dat ik altijd in het Noorden wil wonen, dat is iets wat ik voor ogen heb. Maar er kan nog zo veel veranderen. Ik wil ook een paar jaar in het buitenland wonen, al denk ik dat ik later wel terugkeer. Naar Groningen of het dorp waar ik ben opgegroeid.” Misschien eerst een tussenstop in Barcelona, zoals de Nederlander die zo veel op hem schijnt te lijken? “Dat zou mooi zijn. Ik was vroeger altijd voor Barcelona”, lacht hij, voor hij bescheiden besluit: “Maar een kleinere club kan ook goed bij me passen.”