17-jarige bezorgt Mark van Bommel en Antwerp plek in Champions Play-offs

Royal Antwerp FC heeft zich zaterdagmiddag weten te plaatsen voor de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League. Het team van trainer Mark van Bommel moest winnen op bezoek bij KV Kortrijk om zeker te zijn van een plekje bij de eerste zes op de reguliere ranglijst van de Belgische competitie, en deed dat ook: 0-1. Het enige doelpunt kwam op naam van George Ilenikhena.

In België nemen alle teams het in de reguliere competitie twee keer tegen elkaar op. Daarna wordt de ranglijst in drie groepen verdeeld.

De nummers 1 tot en met 6 spelen in een individuele competitie om het kampioenschap, de nummers 7 tot en met 12 om Europees voetbal en de nummers 13 tot en met 16 strijden tegen degradatie.

???? Goal: George Ilenikhena | KV Kortrijk 0-1 Royal Antwerp | ??? Chidera Ejukepic.twitter.com/DQfgORx0nm — FootColic ?? (@FootColic) March 9, 2024

Antwerp kon vóór zaterdag in theorie nog buiten de top zes eindigen, al was die kans erg klein. Het gat met nummer 7 KRC Genk was vijf punten, met nog twee duels te gaan.

Als de ploeg van Van Bommel op bezoek bij hekkensluiter Kortrijk echter zou winnen, zouden de Champions' Play-offs definitief binnen zijn. Dat lukte, met dank aan Ilenikhena.

De zeventienjarige spits knalde een lage voorzet van voormalig sc Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke na een half uur fraai in de kruising. Dat bleek ook de enige goal van de wedstrijd.

Bij Antwerp stonden Jurgen Ekkelenkamp, Owen Wijndal en voormalig Ajacied Toby Alderweireld overigens in de basis. Gyrano Kerk begon op de bank, Vincent Janssen ontbrak omdat hij niet helemaal fit was.

Over drie weken starten de Champions' Play-offs. Behalve Antwerp hebben ook Union Sint-Gillis en RSC Anderlecht zich daar al voor weten te plaatsen.

