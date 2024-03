18-jarig supertalent van Manchester United en Ten Hag tóch naar nationale elftal

Kobbie Manioo is voor het eerst opgeroepen voor de hoofdmacht van het nationale elftal van Engeland, zo maakt de bond dinsdagmiddag bekend. De achttienjarige middenvelder van Manchester United zat oorspronkelijk bij de selectie van Engeland Onder 21, maar Gareth Southgate heeft besloten te willen kunnen beschikken over Mainoo.

De controleur ondergaat dit seizoen onder Erik ten Hag zijn definitieve doorbraak op Old Trafford. In de loop van de huidige jaargang kreeg Mainoo steeds vaker minuten van de Nederlandse manager en inmiddels is hij vaker basisspeler dan bankzitter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De talentvolle middenvelder zal niet voor het eerst het witte tricot van Engeland dragen. Eerder kwam hij al uit voor Engeland Onder 19 en Engeland Onder 17.

Dat Mainoo alsnog is opgeroepen voor de eerste Engelse selectie is enigszins verrassend. Afgelopen donderdag maakte Southgate zijn definitieve selectie bekend en op dat moment zat het talent van Manchester United er niet bij.

De Engelse bond maakt geen woorden vuil aan de vraag waarom Mainoo toch is opgeroepen voor de eerste selectie. In totaal kan Southgate nu beschikken over 26 spelers.

Engeland speelt in de komende interlandbreak twee oefeninterlands. Op zaterdag 23 maart ontvangen the Three Lions Brazilië, alvorens de ploeg van Southgate het op dinsdag 26 maart opneemt tegen België.

Op de positie van verdedigende middenvelder zal Mainoo concurreren met Jordan Henderson (Ajax) en Declan Rice (Arsenal), al kan ook Conor Callagher (Chelsea) als nummer zes uit de voeten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties