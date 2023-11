Groeibriljant Man United maakt tongen los: ‘Leek op een Manchester City-speler’

Maandag, 27 november 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:25

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas achttienjarige Kobbie Mainoo, het grote talent van Manchester United dat zondag tegen Everton (0-3 winst) zijn debuut maakte als basisspeler in de Premier League.

De nog piepjonge en onervaren Mainoo had tot aan het bezoek van Manchester United aan Goodison Park precies 87 speelminuten achter zijn naam staan, verdeeld over de Premier League, FA Cup en EFL Cup. Tegen Everton verscheen het product uit de befaamde jeugdafdeling van the Red Devils pas voor de tweede keer aan de aftrap van een wedstrijd. Mainoo wist met zijn optreden direct indruk te maken op enkele grote namen uit het roemruchte verleden van de grootmacht uit het noordwesten van Engeland.

Voormalig rechtsback Gary Neville was als co-commentator van Sky Sports laaiend enthousiast over Mainoo. "Er is een achttienjarige die er kalmer uitziet dan wie dan ook. Mainoo is met afstand de beste speler van Manchester United. Een werkelijk briljant Premier League-debuut van hem." Neville gaf de Man of the Match-award aan Alejandro Garnacho vanwege zijn fabelachtige omhaal, maar benadrukte daarbij dat Mainoo hem vanwege zijn uitmuntende spel het meeste was opgevallen aan de kant van de ploeg van manager Erik ten Hag.

Neville ging na afloop verder met de lofzang in de zogeheten Gary Neville Podcast. "Mainoo was de enige speler die overeind bleef in de voor Manchester United zo moeilijke fase vlak voor rust. En het grootste compliment dat ik hem kan geven, dat doet een beetje pijn en ik hoop dat de fans van Manchester United het me niet kwalijk nemen. Maar hij leek op een speler van Manchester City. Als Josep Guardiola hem aan het werk zou zien, zou hij denken: Die wil ik hebben als middenvelder. Maar gelukkig draagt hij het shirt van Manchester United", concludeerde de opgeluchte Neville.

Lof van Keane

De vaak kritische Roy Keane deelde het enthousiasme van Neville. "Ongelooflijk", zo klonk het na afloop in de studio van Sky Sports. "We willen ons niet te veel laten meeslepen, maar ik weet zeker dat dat wél gaat gebeuren. In balbezit was hij altijd in control en zijn keuzes wat betreft lange of korte passes waren altijd in orde. En ook zonder bal deed hij louter goede dingen. Mainoo heeft echt een geweldige prestatie geleverd op alle vlakken. Hij zag er uit als een typische Manchester United-speler. Dapper en moedig, het was echt een genot om naar hem te kijken", aldus de lyrische Keane.

Roy Keane is dolenthousiast over Kobbie Mainoo.

Mainoo staat er intern bij Manchester United ook al een hele poos goed op. "Het is echt een aanstormend talent", liet een bron dicht bij Manchester United afgelopen zomer weten aan GOAL. "Hij is in balans, beweegt constant en raakt onder druk nooit in paniek. Van de spelers die de Youth Cup veroverden, waren hij en Alejandro Garnacho altijd voorbestemd om door te breken. Komend seizoen zal hij ongetwijfeld deel uitmaken van de A-selectie, of op huurbasis elders zijn minuten maken. En dan gaan we zien waar hij allemaal toe in staat is. Het is zo'n grote jongen (ook al is hij 1.75 meter lang, red), en ook nog eens een geweldige speler."

Ghanese roots

De nieuwe ster aan het firmament bij Manchester United werd op 19 april 2005 geboren in het Engelse Stockport, nabij Manchester. Zijn roots liggen in Ghana en hij bezoekt het Afrikaanse land dan ook regelmatig. Mainoo is echter jeugdinternational van Engeland en het is zijn droom om ooit te debuteren voor the Three Lions. De middenvelder kwam op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Manchester United terecht en werd vanwege zijn grote talent al snel ingedeeld in teams met oudere spelers. Mainoo ontwikkelde zich razendsnel en debuteerde op zestienjarige leeftijd in de prestigieuze Youth Cup. Hij groeide al snel uit tot een van de steunpilaren in het Onder 18-elftal van manager Travis Binnion.

De stap naar Manchester United Onder 21 volgde snel en in dat team werd goed duidelijk hoe veelzijdig Mainoo is als middenvelder. De jongeling werd zelfs een keer als vleugelaanvaller gebruikt. Het idee was dat hij op die manier waardevolle ervaring zou opdoen en met het nodige vertrouwen zou kunnen invallen, mocht Ten Hag een beroep op hem doen. "Het is zo'n groot talent dat Manchester United hem op verschillende posities laat spelen. En op de vleugel wordt hij op technisch vlak pas echt uitgedaagd. Centraal op het middenveld is de concurrentie heel groot. Als je dan een keer van de bank komt, is de kans groot dat je tien minuten als buitenspeler moet fungeren", zei weer een andere bron rondom Manchester United tegen GOAL.

Mainoo kan dus als multifunctioneel worden omschreven. "Hij zal zichzelf waarschijnlijk definiëren als een nummer 6, maar het is goed mogelijk dat Mainoo uitgroeit tot een nummer 8 of 10. Het is nog niet duidelijk wat nou echt zijn favoriete positie is. Maar als je het hem zelf zou vragen, dan verwacht ik dat hij de voorkeur geeft aan de nummer 6 of 8-positie." Ten Hag wilde Mainoo van dichtbij aan het werk zien en nam de middenvelder vorig jaar december mee naar Spanje voor een trainingskamp. En ondanks de vele regen en de oefennederlagen tegen Cadiz en Real Betis was de trip voor de local lad zeer interessant. Hij scoorde en liet een goede indruk achter op de technische staf van Manchester United.

Ten Hag besloot Mainoo een maand later voor de leeuwen te gooien in de kwartfinale van de EFL Cup tegen Charlton Athletic. Zijn debuut was niet heel spectaculair, maar het werd wel snel duidelijk dat Mainoo het hogere niveau aankon en geen moeite leek te hebben met het tempo en de fysieke strijd op het middenveld. De debutant repte na afloop over een 'ongelooflijk gevoel'. "Ik maak al mijn hele leven deel uit van deze club en alles stond in het teken van vanavond. En dat mijn familie hier op Old Trafford naar mij kijkt en mij omringt, dat is gewoon geweldig. Het ultieme doel is om steeds vaker aan spelen toe te komen. Ik wil hier blijven, deze club is mijn leven."

In de voetsporen van levende legendes

Mainoo bleef vorig seizoen constant presteren en werd daarvoor beloond. De aanstormende middenvelder veroverde de Jimmy Murphy Young Player of the Year Award, in het verleden een prooi voor onder meer Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville, Wes Brown en Marcus Rashford. "Kobbie heeft een uitzonderlijk seizoen achter de rug en heeft elke uitdaging met beide handen aangegrepen", aldus Head of Academy Nick Cox. "Het is een groot talent, maar nog belangrijker is dat hij altijd keihard heeft gewerkt en een grote wil heeft om te slagen. Kobbie heeft op zeer hoog niveau gepresteerd en dat heeft hem het platform gegeven om indruk te maken op Erik ten Hag."

Ten Hag feliciteerde Mainoo met het in de wacht slepen van de Jimmy Murphy Young Player of the Year Award en spoorde hem aan om goed naar de winnaar van 2022 te kijken, om zo ook de stap naar het eerste elftal te maken. "Net als Alejandro Garnacho vorig seizoen zie je dat de weg open ligt, maar ze moeten wel eerst hun plek verdienen. Ik hoop dat deze trofee hen motiveert en stimuleert om nóg beter te worden. Want dat is nodig als je een plek wil bemachtigen in de hoofdmacht van Manchester United." Een half jaar later hadden Garnacho en Mainoo basisplaatsen tegen Everton en tevens een belangrijk aandeel in de ruime zege op de laagvlieger.

Ten Hag was net als Neville en Keane complimenteus richting Mainoo na diens optreden op Goodison Park. De manager benadrukte dat zijn kans eerder was gekomen, ware het niet dat de middenvelder in de voorbereiding geblesseerd raakte. "Kobbie beschikt over heel veel kwaliteiten", zo klonk het op de persconferentie. "Het was heel teleurstellend dat hij in de voorbereiding een zware kwetsuur opliep, voor hem en voor het team. Want ik ben ervan overtuigd dat hij flinke progressie kan boeken als hij speelt zoals vandaag (zondag, red.). Ik weet dat jonge spelers zich snel kunnen ontwikkelen. We vonden dit het geschikte moment om hem te brengen en Kobbie deed het fantastisch. Nu moet hij hierop voortborduren."