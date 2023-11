Janssen vol ongeloof: ‘Ik werd direct gek binnen. Meteen wisselen die gozer!’

Woensdag, 8 november 2023 om 23:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:01

Theo Janssen en Wesley Sneijder zijn niet te spreken over de wijze waarop Hirving Lozano zijn kans in de 86ste speelminuut uitspeelde. Bij een 1-0 voorsprong op RC Lens verzuimde de Mexicaan af te leggen op de vrijstaande Bakayoko en ging hij tevergeefs voor eigen succes. Het leidde tot frustratie bij Bakayoko zelf én de analytici.

De ploeg van trainer Peter Bosz was woensdagavond op eigen veld met 1-0 te sterk voor RC Lens. Luuk de Jong bewees zich maar weer eens als kopspecialist en tekende voor de enige treffer van de Champions League-wedstrijd.

Ondanks de drie punten was er toch een moment van ergernis op te merken. In de 86ste speelminuut ging Lozano voor eigen succes en faalde te scoren, terwijl Johan Bakayoko er beter voor leek te staan. De Belgisch international was zichtbaar geïrriteerd na de zelfzuchtige actie van Lozano.

“Nu het goed is afgelopen voor PSV zou ik niks meer doen”, reageert Sneijder voor de camera van RTL 7 terwijl hij naar het egoïstische moment van Lozano kijkt. “Maar die bal... Of je schiet hem vol in de kruising, óf je legt hem af. Met nog een paar minuten te spelen had hij hem altijd breed moeten leggen.”

“De linkerhoek werd afgedekt en de rechthoek was moeilijk. Bakayoko stond er ook vol ongeloof naast. Wat moet je ook? Voor hetzelfde geld vliegt die bal er wel in aan de andere kant en dan is het wél een dingetje. Maar goed... Hij was gewoon weer té geforceerd”, concludeert Sneijder.

Janssen erkent dat hij voor het scherm in het stadion erg gefrustreerd reageerde. “Weet je, in het voetbal gaat het ook om elkaar iets gunnen. Deze bal moet je gewoon gunnen. Ik werd binnen al gek toen we zaten te kijken. Ik zei: ‘Meteen wisselen die gozer!’”

“Als je voor PSV speelt in zo’n belangrijke wedstrijd en de tegenstander krijgt enkele mogelijkheden. Dan krijg je een moment om de 2-0 te maken... altijd afgeven die bal”, vindt Janssen.