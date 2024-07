Jan Vertonghen (37) komt met langverwachte boodschap over zijn toekomst

Jan Vertonghen plakt er nog een jaar aan vast bij RSC Anderlecht, zo bevestigt de Belgische topclub woensdag via de officiële kanalen. De 37-jarige verdediger, die onlangs wereldkundig maakte te stoppen als Rode Duivel, kondigde zijn aanblijven op ludieke wijze aan. Vertonghen liet een paginagrote advertentie drukken in Het Laatste Nieuws, de grootste krant van België.

Tijdens de laatste competitiewedstrijd toonden de supporters van Anderlecht een groot spandoek: ‘Ons verhaal is nog niet voorbij, Jan’. Vervolgens bleef het even stil vanuit kamp-Vertonghen.

Via HLN kwam de ervaren mandekker woensdag eindelijk met het gewenste antwoord. De verdediger liet een paginagrote advertentie drukken: ‘Ons verhaal is nog niet voorbij ~ Jan ’. Waar zijn interlandcarrière stopt, blijft Vertonghen dus nog wel behouden voor de Belgische competitie.

Via de clubwebsite legt Vertonghen zijn keuze uit. “Ik was duidelijk nog niet klaar om afscheid te nemen van RSC Anderlecht. Ik voel me zelf helemaal thuis hier en ik voel ook de waardering van de fans en van de mensen binnen de club.”

“Dat heeft me ervan overtuigd om er nog een jaartje bij te doen. Ik kijk er naar uit om de kleedkamer nog een seizoen te delen met deze spelersgroep en mijn ervaring te gebruiken om de club verder te helpen”, besluit Vertonghen.

Ook sportief directeur Jesper Fredberg komt aan het woord. “Jan is de voorbije twee jaar een cruciaal onderdeel geweest van Anderlecht. Je ziet gewoon zijn passie en het geloof dat hij heeft in het project. Door Jan nog een jaar langer bij ons te houden, creëren we continuïteit. En dat is precies waar we nu naar op zoek zijn; het is belangrijk voor ons om verder te bouwen op het team dat er staat.”

“Ik zie Jan als een strijder en een gentleman. Als voetballer geeft hij altijd alles op het veld. Maar buiten het veld is hij nieuwsgierig, zorgzaam en altijd bereid om te helpen. Hij is een geweldige ambassadeur voor onze waarden en voor het voetbal in het algemeen. Dus we zijn vereerd dat hij nog een seizoen bij ons blijft”, aldus Fredberg. Vertonghen is in Brussel de vaste aanvoerder van Anderlecht.

Vertonghen speelde sinds zijn terugkeer 72 wedstrijden namens Anderlecht, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 2 assists. Met een nieuw seizoen in aantocht kan de linkspoot de mijlpaal van honderd wedstrijden in dienst van Anderlecht dus aantikken. Bij het Belgische elftal eindigde de teller onlangs op een recordaantal van 157 interlands, waarin Vertonghen goed was voor 10 doelpunten en 6 assists.

