Jan Boskamp snapt werkelijk niets van één aanstelling bij Ajax

Zondag, 24 september 2023 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:11

Jan Boskamp kijkt als rasechte Feyenoord-supporter met veel vertrouwen uit naar De Klassieker tegen Ajax van zondag. De trainer in ruste geniet nu extra, want hij weet maar al te goed dat de verhoudingen in het verleden heel anders lagen. Boskamp ziet de Amsterdamse club met name op bestuurlijk niveau worstelen en vraagt zich af waarom directeur voetbalzaken Sven Mislintat zoveel macht naar zich toe heeft kunnen trekken.

"Dit zijn geweldige tijden voor Feyenoord-supporters", concludeert Boskamp voorafgaand aan de topper in Amsterdam in gesprek met het Algemeen Dagblad. De analist is de favorietenrol in de Johan Cruijff ArenA niet gewend. "Het komt inderdaad niet heel vaak voor, dat Feyenoord zó zelfverzekerd is. Ik vind het wel lekker dat we nu lef hebben. Vroeger had Ajax dat juist. Bijzonder hoe dat kan veranderen, hè?", aldus Boskamp, die hoofdschuddend kijkt naar de huidige situatie in de hoofdstad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik kan er echt met m’n verstand niet bij dat ze alles in handen van die Duitse man (Mislintat, red.) leggen", verzucht de verbaasde Boskamp. "Ik heb oprecht medelijden met de echte Ajacieden, die worden hier natuurlijk strontziek van. Ik als Feyenoorder weet precies hoe ze zich nu voelen, wij hebben dit jarenlang gehad. Het kan gewoon echt niet wat daar allemaal gebeurt. Maar mijn Feyenoord-hart vindt dit natuurlijk minder vervelend." Boskamp, die Feyenoord afgelopen seizoen met 2-3 zag winnen van Ajax, waagt zich tot slot aan een voorspelling voor zondag.

"Feyenoord - Ajax is gewoon een heel aparte wedstrijd, waar heel veel bij komt kijken. Als ik honderd procent zeker zou zijn dat Feyenoord zou winnen, zou ik wel naar de loterij gaan. Maar vooruit, ik voorspel een zege voor Feyenoord. Ik hoop 0-2, al zeg ik dat heel voorzichtig", houdt Boskamp een slag om de arm. Mochten de Rotterdammers opnieuw winnen in Amsterdam, dan loopt de voorsprong op Ajax op naar negen punten.