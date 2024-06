Jan Boskamp neemt per direct afscheid en komt niet meer op tv als analist

Jan Boskamp neemt afscheid als analyticus op de Nederlandse televisie. Zaterdagavond was hij te gast in de studio van RTL 7 om de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid (0-2) te bespreken en dat was direct zijn laatste optreden. “Het is mij te ver om iedere keer vanuit België hierheen te rijden”, aldus Boskamp.

“Ik vind het echt hartstikke leuk, dat meen ik echt”, vertelt Boskamp in gesprek met Humberto Tan. “Maar ik heb echt geen trek meer in dat klere-eind rijden. Ik krijg ook altijd boetes. Dan rijd ik weer twee kilometer per uur te hard en heb ik weer een boete.”

“Ik zal het zeker gaan missen. Ik had het al aan het begin van het jaar besproken en ik wist dat dit mijn laatste wedstrijd zou worden. Maar het is goed zo”, aldus Boskamp.

Het nieuws komt niet als een verrassing, want de analyticus vertelde in oktober van afgelopen jaar in gesprek met Het Nieuwsblad al dat hij niet veel langer van plan was nog de afstanden naar Nederland te overbruggen.

Boskamp werd vooral bekend op de Nederlandse televisie als vaste tafelgast in het programma Veronica Inside (en de voorlopers ervan). Inmiddels schuift hij niet meer aan bij Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp in de uitzendingen van Vandaag Inside.

Wesley Sneijder, als analyticus aanwezig op Wembley, heeft fraaie woorden over voor zijn afzwaaiende collega. “Ik ga je ontzettend missen. Ik heb je de afgelopen twee jaar goed leren kennen.”

“We zaten vaak samen, maar helaas ga je niet verder. Jan, je hebt voor altijd een plek in mijn hart. We blijven elkaar zeker opzoeken. Ik hou van je, Jan!”, aldus Sneijder.

