Jan Boskamp heeft een zwak voor Eredivisie-speler: 'Misschien omdat het zo'n boeffie is'

Wouter Goes staat in het Elftal van het Jaar van Jan Boskamp, zo vertelt de oud-voetballer in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. Boskamp heeft een zwak voor de twintigjarige mandekker van AZ. “Misschien omdat het zo’n boeffie is.”

Robin Roefs staat onder de lat in het elftal van de oer-Feyenoorder. Givairo Read is de rechtsback. Over de rechtercentrale verdediger is Boskamp duidelijk. “Ik denk dat ze me af gaan schieten, maar als rechtercentrale ga ik Goes zeggen. Hij is gewoon een hele goede verdediger.”

“Alles wat er nu gebeurt wordt naar hem toegeschoven, maar je moet al die gekke dingen die hij doet even wegzetten. Dan moet je alleen maar kijken naar hoe goed hij voetbalt. Hij is verdedigend ook sterk. Ze mogen hem van mij zo halen. Ik heb hem zo graag, ik weet niet waarom. Misschien omdat het zo’n boeffie is”, aldus Boskamp.

De voormalig tv-analist laat zijn licht ook schijnen op Josip Sutalo. “Hij was ook heel goed. Ik weet nog goed dat ze mij uitlachten toen ik zei dat het een goeie was. Het eerste jaar (bij Ajax, red.) speelde hij ook niet goed.”

“Hij moest dingen doen die hij nog nooit gedaan had. Nu is hij gewoon een van de sterkhouders. Ik denk ook niet dat hij blijft. Hij speelde dit jaar in een goede organisatie en dat deed hij perfect”, aldus Boskamp.

Het Elftal van het Jaar van Boskamp: Robin Roefs (NEC); Givairo Read (Feyenoord), Wouter Goes (AZ), Dávid Hancko (Feyenoord), David Møller Wolfe (AZ); Jordy Clasie (AZ), Ismael Saibari (PSV), Sem Steijn (FC Twente); Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Troy Parrott (AZ), Igor Paixão (Feyenoord).