Jan Boskamp: 'Ben je nou helemaal gestoord? Hij maakt Ajax niet beter, schei uit!'

Jan Boskamp is niet echt onder de indruk van Jordan Henderson, zo laat hij niet onvoorzichtig blijken in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. De twee mannen formeren in hun meest recente opname de in hun ogen beste Eredivisie-opstelling van afgelopen seizoen en daar is volgens Boskamp geen plekje voor de Ajax-aanvoerder.

Achterin kiest de rasechte Feyenoorder voor twee Rotterdammers in zijn elftal van het jaar. Givairo Read en Dávid Hancko verdienen volgens hem allebei een plekje in de laatste linie.

Wouter Goes, David Møller Wolfe (beiden AZ) en Robin Roefs (NEC) completeren volgens Boskamp de laatste linie. Als het middenveld ter sprake komt, laat Nicky van der Gijp de naam van Henderson vallen.

Dat kan rekenen op een verbaasde reactie van Boskamp. "Jordan Henderson? Ben je helemaal gestoord geworden, of hoe zit dat? Die jongen van Ajax?", vraagt hij vol ongeloof.

"Het is een hele aardige jongen, schijnt. Maar hij maakt Ajax toch niet beter, man? Schei nou toch uit, jongen! Hij past niet in de manier van spelen van Ajax. Ook niet altijd onder Francesco Farioli. Want als ze hoger moesten...", wijst Boskamp op een tekortkoming van de Engelsman.

Boskamp heeft een duidelijke favoriet voor de nummer zes-positie: Jordy Clasie. "Mijn favoriet? Clasie. Jordy maakt AZ beter", looft hij de aanvoerder van de Alkmaarders. "Je gaat toch niet Jordy inleveren voor Henderson?", foetert hij dan.

Van der Gijp kiest overigens een hele andere naam voor de nummer zes-positie: Stije Resink, die een uitstekend seizoen speelt namens FC Groningen. Volgens Boskamp completeren Ismael Saibari (PSV) en topscorer Sem Steijn (FC Twente, nu Feyenoord) het middenveld. Troy Parrott (AZ), Igor Paixão (Feyenoord) en Oliver Antman (Go Ahead Eagles) vormen zijn favoriete voorhoede.

Eredivisie team van het jaar volgens Jan Boskamp: Robin Roefs (NEC); Givairo Read (Feyenoord), Wouter Goes (AZ), Dávid Hancko (Feyenoord), David Møller Wolfe (AZ); Jordy Clasie (AZ), Ismael Saibari (PSV), Sem Steijn (FC Twente); Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Troy Parrott (AZ), Igor Paixão (Feyenoord).