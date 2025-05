'Jamie Vardy gaat een controversiële transfer maken, er komt een hele grote storm aan'

Jamie Vardy staat voor een zeer controversiële transfer, zo heeft de doorgaans betrouwbare Engelse journalist Richard Keys gezegd. Volgens Keys gaat deze week bepalend zijn voor Vardy.



De Engelse spits gaat Leicester na dertien seizoenen verlaten. Met de club won de inmiddels 37-jarige Vardy in 2016 de Premier League. Ook legde hij in 2021 met the Foxes beslag op de FA Cup.



Afgelopen zondag kreeg Vardy een emotioneel afscheid in het King Power Stadium. De spits scoorde in de 2-0 overwinning op Ipswich Town, waarmee hij zijn Leicester-periode afsluit met precies 200 doelpunten in precies 500 duels.



Volgens Keys staat Vardy aan de vooravond van een transfer die een hele hoop ‘storm gaat veroorzaken’. “Ik geef jullie een teaser. Hij gaat voor een ‘cross-town’-transfer die heel veel storm gaat veroorzaken. De transfer gaat goed zijn voor alle partijen. Deze week gaat bepalend zijn.



Vardy wil naar verluidt in de Premier League blijven en sloeg eerder al een aanbod van Wrexham af. Ook wimpelde hij interesse van het Schotse Rangers FC af.



De rivaal van Leicester is Nottingham Forest. Het duel tussen die twee clubs heet de East Midlands-derby. Of Vardy kan rekenen op interesse van Forest, maakt Keys niet bekend, maar het is de enige club die voor een ‘storm’ kan zorgen.