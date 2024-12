Jamie Carragher komt met dringend verzoek voor Arne Slot: ‘Hij heeft hulp nodig’

Jamie Carragher heeft zijn zorgen uitgesproken over de linksbackpositie bij Liverpool. De analist van Sky Sports ziet hoe Andy Robertson een moeilijke fase in zijn loopbaan beleeft, terwijl ook Konstantinos Tsimikas niet het gewenste niveau heeft. Daarom zouden the Reds zich deze winter nog moeten versterken.

De fitheid van Robertson vormt de laatste jaren een steeds groter probleem. De dertigjarige Schot lag er het afgelopen seizoen maar liefst 117 dagen uit met verschillende blessures. Ook dit seizoen speelt Robertson lang niet alle wedstrijden onder Arne Slot.

Bovendien stond Robertson afgelopen weekend aan de basis van het puntenverlies van Liverpool tegen Fulham (2-2), door al vroeg in de wedstrijd een rode kaart te pakken. Carragher maakt zich zorgen om de linksback en laat dat duidelijk merken bij Sky Sports.

“Robertson heeft het moeilijk en linksback is een zeer onvergeeflijke positie”, begint Carragher. “Hij heeft hulp nodig. Liverpool heeft geen back-up en dat is iets wat ze in januari moeten aanpakken.”

Carragher heeft al een mogelijke opvolger voor Robertson gespot in de Premier League. “Milos Kerkez is een revelatie bij Bournemouth”, is hij lovend over de oud AZ’er. “Bovendien is de technisch directeur die hem naar Bournemouth haalde (Richard Hughes, red.) nu sportief directeur bij Liverpool.”

In Engeland gingen de geruchten rondom Kerkez en Liverpool vorige maand al van start, waardoor het niet ondenkbaar is dat the Reds zich daadwerkelijk gaan versterken met de snelle vleugelverdediger. Mocht het van een transfer komen, zit ook AZ gebakken. De Alkmaarders hebben een doorverkooppercentage van tien procent bedongen bij de verkoop van Kerkez.

Carragher is erg gecharmeerd van de kwaliteiten van de 21-jarige Hongaar. “Kerkez ziet eruit als een echte full back en hij is agressief. Hij is geweldig sinds hij in de Premier League speelt en is iemand om in de toekomst in de gaten te houden.”