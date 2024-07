James Rodríguez krijgt contract aangeboden en kan onmiddellijk terug naar Spanje

James Rodríguez kan terugkeren naar LaLiga, zo meldt de radiozender COPE dinsdagavond. De uitblinker van de Copa América liet onlangs zijn contract ontbinden bij São Paulo en nu heeft hij een contractaanbieding gekregen van Celta de Vigo.

Volgens de berichtgeving zou Celta de Colombiaans international graag in huis halen en de club heeft hem al een tweejarig contract voorgeschoteld. Duidelijk is dat James zelf openstaat voor een terugkeer naar Spanje, al is het niet duidelijk hoe hij kijkt naar een transfer naar de nummer dertien in LaLiga van afgelopen seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Niet alleen Celta de Vigo, maar ook onder meer Real Betis en Atlético Madrid zouden de 33-jarige middenvelder graag inlijven. Zeker de club uit Sevilla wil toeslaan, maar die worstelt nog met het rondkrijgen van de begroting om te voldoen aan de Financial FairPlay-regels.

Nu zijn los Celestes de eersten die met een concreet voorstel komen. Uit de berichtgeving wordt niet duidelijk welk salaris er op James ligt te wachten.

Het huwelijk tussen James en São Paulo is ongelukkig gebleken. Dit seizoen speelde hij acht duels, waarin hij één treffer liet noteren. James slaagde er sinds zijn komst in de zomer van 2023 onder drie trainers – Dorival Junior, Thiago Carpini en Zubeldía – niet in een vaste basisplaats te veroveren.

In totaal staat de teller van James bij São Paulo op 22 optredens, 2 goals en 4 assists. Het is een enorm contrast met zijn recente prestaties op de Copa América, waar James weergaloos speelde en in zes wedstrijden goed was voor één treffer en liefst zes assists. Daarmee leidde hij zijn land naar de finale, waarin Argentinië na verlenging te sterk bleek. James werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

James begon zijn Europese carrière in 2010 bij FC Porto, dat hem overnam van Banfield. In 2013 vertrok hij naar AS Monaco, waar hij slechts een jaar bleef. Na zijn uitmuntende WK 2014 haalde Real Madrid hem op. Daarna volgden avonturen bij Bayern München, Everton, Al-Rayyan en Olympiacos, voordat hij naar São Paulo vertrok.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties