James Rodríguez angstig in Midden-Oosten: ‘Ik mocht niet douchen zoals ik wil’

James Rodríguez is blij dat hij terug is in Zuid-Amerika. De 32-jarige aanvallende middenvelder speelt sinds een half jaar voor São Paulo en blikt in gesprek met Globo terug op zijn moeizame periode in Qatar. "Ik mocht niet douchen zoals ik wil", zegt James, die in de zomer van 2021 tekende bij Al-Rayyan.

"Ik vond het leven en de cultuur in Qatar erg moeilijk", geeft James toe. "Het was een land waar ik me moeilijk aan kon aanpassen. In het voetbal doucht iedereen naakt, maar mijn teamgenoten zeiden tegen mij: 'Dat mag niet.' Ik werd er bang van."

Ook de eetgewoonten vond James lastig. "Iedereen eet met zijn handen. Ik vroeg om bestek, maar ze zeiden dat ik met mijn handen moest eten, waarop ik antwoordde: 'Je bent gek, ik ga niet met mijn handen eten.'"

De Colombiaan hield het precies een kalenderjaar vol in Qatar. Daarna volgde nog een kort avontuur in Griekenland bij Olympiacos, om vervolgens de stap terug naar Zuid-Amerika te zetten.

James' avontuur bij São Paulo is nog geen onverdeeld succes te noemen. De routinier kampt regelmatig met pijntjes en wisselt, als hij wel fit is, tussen bank en basis. Na veertien officiële duels staat hij op één goal en drie assists namens de Braziliaanse club. São Paulo werd slechts elfde in de Série A.

Hoewel zijn contract doorloopt tot medio 2025, sluit James een transfer in januari zeker niet uit. "Oh, ik weet het niet", aldus de 96-voudig international. "In het voetbal verandert alles heel snel. Ik praatte nooit graag over de toekomst, alleen God weet het. Ik praat graag over het heden. Ik weet niet wat er in 2024 zal gebeuren."

"De ene dag zijn we hier, de andere dag zijn we ergens anders. Ik weet het niet, ik praat graag over het heden. Ik zal proberen fit te blijven om het team te helpen."

