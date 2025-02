Jamal Musiala zet handtekening onder nieuw contract bij Bayern München: 'Voel me hier thuis'

Jamal Musiala heeft een contractverlenging tot medio 2030 binnengesleept bij Bayern München. Het oude contract van de middenvelder liep volgend jaar zomer af. Met zijn nieuwe verbintenis is Bayern ook de komende jaren verzekerd van de diensten van Musiala. De Duitser is in zijn nopjes met de deal. “Ik wil hier nog een hoop bereiken.”

Musiala kwam via de jeugd van Chelsea in de zomer van 2019 terecht bij de Onder 17 van Bayern. Al snel werd duidelijk dat de snelle dribbelaar veel potentie had en datzelfde seizoen maakte hij dan ook zijn debuut voor de hoofdmacht. Sindsdien speelde hij al 193 keer voor der Rekordmeister.

Dit seizoen maakte Musiala al dertig keer zijn opwachting. Hierin wist hij vijftien keer het net te vinden en gaf hij ook nog eens vijf assists. Afgelopen zomer was hij ook een belangrijke pion in het Duitse nationale elftal, dat de kwartfinale haalde van het EK in eigen land. In totaal speelde hij al 38 keer voor zijn geboorteland.

“Ik ben heel erg blij”, laat Musiala optekenen op de website van zijn club. “Bayern is een van de grootste clubs ter wereld. Ik heb hier mijn eerste stappen in het profvoetbal gezet en ben ervan overtuigd dat we de komende jaren grote dingen kunnen bereiken. Ik voel me thuis in München en bij de club, met deze geweldige fans.”

Teamgenoten zijn ook vol lof over de middenvelder. Leon Goretzka vindt Musiala een van de belangrijkste schakels van dit Bayern. “Een Bayern zonder Musiala in de basis is bijna ondenkbaar.” Ook keeper Manuel Neuer is onder de indruk. “Jamal is een verschilmaker die bijna niet te stoppen is op het veld.”

Bayern doet het vooralsnog goed in de Bundesliga. Der Rekordmeister staat eerste met een voorsprong van acht punten op nummer twee en regerend landskampioen Bayer Leverkusen. Verder is Bayern alleen nog actief in de Champions League.

Dit weekend staat er een ware kraker op het programma voor Musiala en zijn teamgenoten. Een uitwedstrijd tegen nummer twee Leverkusen kan Bayern een voorsprong van maar liefst elf punten opleveren. Een cruciale wedstrijd voor het kampioenschap, dus.