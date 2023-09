Jack van Gelder test Ajacied nu al af: ‘Heb liever iemand die kan verdedigen’

Jack van Gelder heeft geen hoge pet op van Anton Gaaei, zo schrijft hij op X. Volgens de presentator annex commentator ontbreekt het de twintigjarige Ajacied aan defensieve kwaliteiten. "Ik heb liever een verdediger die kan verdedigen", aldus Van Gelder, die daarbij Gaaei's verleden als aanvaller aanstipt.

Gaaei maakte donderdag zijn basisdebuut bij Ajax. De Deen, die deze zomer voor minimaal 4,5 miljoen euro overkwam van Viborg FF, verving tegen Olympique Marseille (3-3) Devyne Rensch op de rechtsbackpositie. Dat deed Gaaei volgens Van Gelder niet naar behoren. "Gaaei is een aanvaller die recent is omgevormd tot aanvallende back. Ik heb liever een verdediger die kan verdedigen", zo schreef hij nog voor het einde van het laatste fluitsignaal.

Kees Kwakman liet zich op ESPN ook al kritisch uit over Gaaei. "Die rechtsback...", verzuchtte de analist in de rust. "Er wordt zoveel balverlies geleden. Daar valt ook niet tegen op te spelen. Dan wordt het een heen-en-weer-wedstrijd. Er zit geen enkel idee achter, ook niet in de opbouw. Het is zelfs een wonder dat het 2-2 staat bij rust."

In de Onder 19 van Viborg speelde Gaaei nog als linkervleugelaanvaller. Daar maakte hij in twee jaar 28 doelpunten in 64 wedstrijden. Gaaei heeft slechts een jaar ervaring als rechtsachter: het vorige seizoen in het eerste van Viborg. Dat was genoeg voor Ajax om hem naar de club te halen. Gaaei concurreert dit seizoen met Rensch en is de opvolger voor de aan FC Porto verhuurde Jorge Sánchez.

Nog drie dissonanten

Ook Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Benjamin Tahirovic moesten het ontgelden bij Van Gelder. Volgens de analist had eerstgenoemd tweetal 'niet alleen vanavond constant ruzie met de bal.' Over Tahirovic schreef Van Gelder: "De rust en controle bij een elftal moet door de nummer '6' worden geregeld. Tahirovic kijkt alleen naar de bal en is constant tegenstander en overzicht kwijt."