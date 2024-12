Jack van Gelder snapt werkelijk niets van 'onbegrijpelijk' besluit Ajax

Jack van Gelder heeft vol ongeloof gereageerd op het nieuws dat Carolien Gehrels (56) de beoogde opvolger is van Michael van Praag als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. De mediapersoonlijkheid vraagt zich af waarom een ‘politica’ een functie krijgt bij een ‘voetbalbedrijf’.

Vrijdagochtend maakte Ajax in een officieel bericht bekend dat de RvC Gehrels voordraagt om het stokje over te nemen van Van Praag als voorzitter. Het proces om tot een voordracht te komen bevindt zich in de afrondende fase.

Gehrels heeft de nodige bestuurlijke ervaring, want ze was namens PvdA/GroenLinks acht jaar lang wethouder in de gemeente Amsterdam. Van Praag blijft in ieder geval aan als rvc-voorzitter tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA), waar door Ajax nog een datum voor gekozen wordt.

De Telegraaf benadrukt in zijn berichtgeving overigens dat het nog niet honderd procent zeker is dat Gehrels op korte termijn het stokje overneemt van de ervaren Van Praag. De bestuursraad van de vereniging Ajax, met 73 procent grootaandeelhouder van de club, nodigt Gehrels binnenkort uit voor een gesprek. Nadien zullen definitief knopen worden doorgehakt.

Van Gelder maakt op X alvast duidelijk werkelijk niets te begrijpen van het besluit van de RvC. “Onbegrijpelijk om deze politicus zo’n functie te geven bij een voetbalbedrijf. Ik zie daar liever iemand die uit de top van het bedrijfsleven komt”, aldus de oud-verslaggever.

Gehrels was acht jaar lang wethouder in de gemeente Amsterdam. Tussen 2006 en 2010 was ze wethouder Cultuur in Amsterdam. Tussen 2010 en 2014 ging ze over Economische Zaken. Gehrels werkt momenteel als Global Director Energy Transition bij het bedrijf Arcadis.

Volgens De Telegraaf hadden de zeven leden van de bestuursraad een voorkeur voor Diederik Karsten, maar Van Praag en erelid Leo van Wijk blokkeerden de komst van de Ziggo-bestuurder. Gehrels is de enige overgebleven kandidaat.