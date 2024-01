Jack van Gelder begrijpt niets van vertrek bij Ajax: ‘Ik had hem gehouden’

Jack van Gelder weet waar Ajax deze wintertransferperiode op hoopt. De voormalig verslaggever van de NOS heeft in de Oranjewinter gezegd dat Ajax stilletjes hoopt dat twee spelers deze maand nog vertrekken.

“Ajax hoopt stilletjes dat Steven Bergwijn en Steven Berghuis voor veel geld weggaan, want dan hebben ze weer wat geld om spelers te kopen”, steekt Van Gelder van wal.

Ook begrijpt de inmiddels 73-jarige voetbalcommentator niet dat Ajax Georges Mikautadze heeft teruggestuurd naar FC Metz. “Hij is nu verhuurd, dan had ik hem bij de club gehouden.”

Volgens Van Gelder heeft Ajax dringend een leider nodig. “Ze hebben maar één leider in het elftal en die is zeventien jaar oud”, doelt hij op Jorrel Hato. “Berghuis en Bergwijn zijn pseudo-leiders.”

Ook ziet de tafelgast een probleem op het middenveld. “Er is geen verdedigende middenvelder, daar heeft Ajax dringend behoefte aan.”

Tevens is de voormalig NOS-journalist kritisch op Josip Sutalo. De Kroatische verdediger werd afgelopen zomer voor twintig miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb, maar wist nog niet te overtuigen.

“Van hem zeiden ze allemaal: ‘Dat is de enige goede aankoop die Ajax heeft gedaan.’ Sutalo is echt verschrikkelijk. Dit team is gewoon niet goed”, besluit Van Gelder zijn verhaal.

