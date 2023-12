Jack Grealish ontkent beschuldigingen van Felipe Melo: ‘Dat heb ik niet gezegd’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Manchester City-aanvaller Jack Grealish, die zich op X meldt om uitspraken van Felipe Melo (Fluminense) te ontkrachten.

Nadat City zich vrijdagavond kroonde tot wereldkampioen door Fluminense te verslaan (4-0), ging het direct na het laatste fluitsignaal los tussen Melo en een aantal Citizens. Op de beelden was te zien dat de veertigjarige Braziliaan zowel Grealish als Kyle Walker wilde aanvliegen.

What does Kyle Walker think he is? Melo would beat the sh*t out of him ?? pic.twitter.com/NFQz6m6AEf — Trey (@GSTreyy) December 22, 2023

Op de persconferentie na afloop geeft Melo aan waarom hij boos was op Grealish. “Op sociale media lees ik dat idioten, die zichzelf journalist noemen, zeggen dat ik de ruzie ben begonnen, maar dat is niet waar. Vandaag (vrijdag, red.) gedroeg Grealish zich respectloos tegenover mijn Fluminense-teamgenoten en dat zal ik nooit laten gebeuren.”

Volgens Melo deed Grealish behoorlijk neerbuigend terwijl zijn teamgenoten in balbezit waren. “Hij riep ‘olé’ tijdens de wedstrijd. Dat is iets voor de fans, zij kunnen ‘olé’ roepen. Een atleet op het veld moet respect hebben voor zijn tegenstanders.”

Grealish kan zich niet vinden in het verhaal van Melo, zo blijkt uit zijn korte reactie via X. “Ik heb niet één keer olé gezegd.” Verder deelt de 28-jarige Engelsman een aantal foto’s met de wereldbeker, die City vrijdag voor het eerst in de clubgeschiedenis won. De rechtspoot deed de volledige wedstrijd mee, maar leverde geen bijdrage aan doelpunten.

Not once did I say ole https://t.co/wguT4ZFwc6 — Jack Grealish (@JackGrealish) December 22, 2023

Walker

Teamgenoot Walker, die in de bres sprong voor Grealish, ging tegenover de Engelse pers niet in op het incident. De pijlsnelle verdediger wilde het vooral hebben over de zinderende prestaties van City. “We hebben de afgelopen twaalf maanden laten zien dat we het beste team ter wereld zijn. Ik ben zo trots dat ik hier deel van heb mogen uitmaken en ik kan eerlijk zeggen dat het een eer is om met deze spelers te spelen.”

“Het kwaliteitsniveau in het hedendaagse voetbal is momenteel beangstigend, dus het is heel moeilijk om consistent te blijven. Dat we dit dan voor elkaar hebben gekregen, is echt speciaal. Dit is mijn beste jaar in het voetbal ooit”, aldus Walker.

