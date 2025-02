Ivan Perisic nam eerder in het seizoen heel bijzondere maatregel om PSV te helpen in de Champions League

Ivan Perisic heeft nog alle vertrouwen in een goede afloop voor PSV na de verloren heenwedstrijd tegen Juventus. De Eindhovenaren verloren dinsdagavond in Turijn met 2-1 van de Oude Dame, maar kunnen die achterstand volgende week in eigen huis rechtbreien.

“We wisten dat het moeilijk zou worden", vertelt de routinier na afloop bij Ziggo Sport. "We hebben goede momenten laten zien, zowel voorin als achterin. Er was een goede vechtlust en er is nog een volgende wedstrijd, waar we thuis, met onze supporters, iets moois kunnen neerzetten”, doelt Perisic op de return in het Philips Stadion volgende week woensdag.

De Kroaat kende de tegenstander van de avond maar al te goed. Als voormalig speler van Inter is Juventus absoluut geen onbekende voor Perisic. “Ik heb zes jaar in Italië gevoetbald en vind het altijd erg leuk om tegen ze te spelen.” De Kroaat was eerder nog niet speelgerechtigd in de Champions League, maar deed nu wel mee.

“Ik was zo nerveus”, blikt de veelzijdige voetballer terug. Acht wedstrijden vanaf de zijlijn toekijken was geen pretje. “Ik wilde het team helpen en ik trainde met de Onder 15, Onder 17, Onder 19 om fit te blijven. Gelukkig stootten we door naar de volgende ronde en ik ben heel blij dat ik nu weer de kans kreeg om in de Champions League te voetballen.”

De ervaren rot was misschien wel de belangrijkste speler aan PSV-zijde en het is niet voor het eerst dit seizoen dat de transfervrij overgekomen aanvaller zich op positieve wijze laat gelden. Dinsdagavond was hij met de 1-1 van grote waarde voor de ploeg van Peter Bosz.

Het was een behoorlijk fraai doelpunt van de 36-jarige Kroaat. Hij plukte een bal heerlijk uit de lucht en legde de bal met die perfecte aanname panklaar om uit te halen. Hij schoot de bal venijnig in de korte hoek.

“Ik was een beetje bang dat Noa (Lang, red.) de bal met zijn hand aanraakte, maar gelukkig was het zijn schouder”, glimlacht Perisic na afloop. “Het was een fijne controle en een goed schot. Maar nu moeten we ons opladen, eerst voor het competitieduel met FC Utrecht en daarna treffen we Juventus thuis.”