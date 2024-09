Perisic onthult tijdens presentatie PSV interesse van Ajax en doet pijnlijke verspreking

Ivan Perisic is vrijdagmiddag tijdens een speciaal belegde persconferentie gepresenteerd als nieuwe aanwinst van PSV. De 35-jarige Kroaat was clubloos en heeft een contract voor één seizoen getekend. Perisic onthult dat Ajax zich onlangs ook voor hem heeft gemeld.

“Ik wil prijzen winnen. Daarom ben ik bij PSV gekomen”, wordt hij geciteerd door Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. “Ik ben nog steeds hongerig en kan niet wachten om voor PSV te spelen. Ik heb al meerdere wedstrijden gekeken en begrijp wat de trainer (Peter Bosz, red). wil. Bij Bayern speelde ik in dezelfde stijl.”

Perisic beaamt dat hij een enorm multifunctionele speler is. “Doelman is de enige positie waar ik nog niet heb gespeeld. Ik kan overal spelen waar de trainer mij nodig heeft. Ik ben tweebenig, daar ben ik al vanaf elf jaar mee begonnen.”

De 136-voudig international van Kroatië onthult vervolgens dat Ajax niet zo heel lang geleden ook naar hem heeft geïnformeerd en lijkt zich daarbij te verspreken. “Dat was nog voor de interesse van PSV, maar uiteindelijk besloten ze bij Ajax dezelfde groep te houden tot aan januari. En nu zit ik helaas... Nu zit ik hier bij de grote rivaal. Ik hoop dat we Ajax gaan verslaan."

“De interesse van Ajax was een dag of tien geleden. Waarom het niet gelukt is om met hen tot een deal te komen? Dat moet je aan de mensen binnen Ajax vragen.”

Verder laat Perisic weten dat Peter Bosz zondag in het competitieduel met Fortuna Sittard een beroep op hem kan doen. “Fysiek zal ik even wat tijd nodig hebben, maar als de trainer me zondag nodig heeft dan kan ik spelen. Misschien nog niet negentig minuten, maar ik ben beschikbaar. Het is uiteindelijk aan de trainer. Ik denk dat ik dertig of veertig minuten kan invallen.”

“Ik heb een knieoperatie gehad, het is afwachten hoe die het houdt, maar anders wil ik zeker nog jaren voetballen. Dat is de honger in me. Na mijn operatie heb ik twaalf uur per dag keihard gewerkt om terug te komen. Ik heb een risico genomen, maar ik was ervan overtuigd dat ik het zo redden. Ik ben er sterker uitgekomen. Ik ben niet bang meer, nu moet ik de oude Ivan laten zien op het veld”, besluit Perisic.



