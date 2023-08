Italië schakelt razendsnel en strikt succescoach als opvolger Mancini

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 19:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:25

Luciano Spalletti is de nieuwe bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg, zo brengt de voetbalbond vrijdag officieel naar buiten. De eerder deze zomer bij landskampioen Napoli vertrokken trainer zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een contract tot medio 2026 bij de regerend Europees kampioen. Spalletti is de opvolger van de onlangs opgestapte Roberto Mancini.

Spalletti (64) begint officieel op 1 september met zijn werkzaamheden als bondscoach. Zijn presentatie zal plaatsvinden tijdens het trainingskamp voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Macedonië en Oekraïne van later die maand. Bondsvoorzitter Gabriele Gravina is blij met de komst van Spalletti. "Het nationale team had een geweldige coach nodig en daarom is het zo mooi dat Luciano nu aan het roer staat. Zijn enthousiasme en expertise zijn van cruciaal belang voor de veranderingen die Italië de komende maanden te wachten staat."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mancini

Mancini stapte zondag op omdat er een 'te grote kloof' zou zijn ontstaan tussen de technische leiding van de bond en de nationale ploeg. De breuk kwam tien maanden voor de start van het EK in 2024 tot stand. De opgestapte bondscoach lag naar verluidt niet langer op één lijn met de technische leiding. Mancini werd in 2018 aangesteld en loodste de Italianen drie jaar later naar de Europese titel. De Europees kampioen wist zich vervolgens niet te plaatsen voor het WK in Qatar.

Volgens Mancini was Gravina de reden van zijn plotselinge vertrek. "Ik vertelde hem dat ik in deze maanden steun en rust nodig had, maar dat gunde hij mij niet en dus heb ik ontslag genomen", aldus Mancini in gesprek met La Repubblica. "Hij had mij kunnen houden als hij dat wilde, maar hij heeft een jaar lang geprobeerd om een revolutie teweeg te brengen in mijn staf." Gravina wilde naar verluidt Leonardo Bonucci toevoegen aan de technische staf van Mancini.

Luciano Spalletti loodste Napoli naar de eerste landstitel sinds 1990.

Spalletti

Na het behalen van de titel met Napoli, de eerste sinds 1990, wilde Spalletti eigenlijk een sabbatical van een jaar nemen als trainer. Enkele maanden later begint hij als bondscoach echter aan een nieuwe trainersklus. De zeer ervaren Spalletti was eerder als oefenmeester verbonden aan onder meer Sampdoria, AS Roma, Zenit Sint-Petersburg en Internazionale.