‘Italiaanse topclub haakt af voor Vangelis Pavlidis na horen vraagprijs AZ’

Vangelis Pavlidis gaat AZ zo goed als zeker niet verruilen voor AS Roma. Calciomercato schrijft dat de Romeinen de vraagprijs van AZ van naar verluidt twintig miljoen euro te gortig vinden. Benfica lijkt wel nog altijd uitstekende papieren te hebben om de Griek binnen te hengelen.

Pavlidis bleef begin vorig seizoen als één van de weinige sterspelers wél achter in Alkmaar. De centrumspits ontpopte zich nog nadrukkelijker als sterkhouder in het team van eerst Pascal Jansen en later Maarten Martens. Met zijn 29 treffers eindigde hij samen met PSV-spits Luuk de Jong bovenaan het topscorersklassement en bezorgde hij AZ de vierde plaats in de Eredivisie.

De 25-jarige Pavlidis wekte met zijn doelpuntenproductie interesse van de Europese subtop. Roma is na het vertrek van huurspeler Romelu Lukaku op zoek naar een nieuwe spits en kwam uit bij Pavlidis. De Romeinen hebben mede door de Financial Fair Play-regels en het andermaal mislopen van de Champions League geen al te volle portemonnee, en zijn definitief afgehaakt bij het horen van het prijskaartje van AZ.

Calciomercato weet dat Roma zijn pijlen nu heeft gericht op Arnaud Kalimuendo, die afgelopen seizoen namens Stade Rennes tien Ligue 1-treffers maakte. Het afhaken van Roma betekent dat Benfica een nog grotere kans maakt op Pavlidis dan het al deed. CNN Portugal meldde op 1 juni al dat Benfica interesse heeft en dat is nog altijd het geval.

Ook Bologna zou Pavlidis graag verwelkomen, maar de revelatie van het afgelopen Serie A-seizoen lijkt achter het net te vissen. Pavlidis zou zijn zinnen definitief hebben gezet op Benfica, dat volgens Calciomercato een eerste bod van vijftien miljoen euro afgeslagen zag worden. Toch lijkt een transfer aanstaande. Het Griekse SDNA meldde eerder dat AZ naast een transfersom hoopt op een doorverkooppercentage.

Benfica-trainer Roger Schmidt, die sinds de zomer van 2022 in Lissabon werkt, kent Pavlidis nog uit zijn Eredivisie-tijd. Als trainer van PSV stond Schmidt meermaals tegenover de Griek. Met David Neres, Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü staan er al de nodige ex-Eredivisionisten onder contract in het Estádio da Luz.

Voor AZ heeft de investering in Pavlidis perfect uitgepakt. De Alkmaarders telden in juli 2021 zo’n 2,5 miljoen euro neer om de 36-voudig international over te nemen van Willem II. Sinds zijn komst naar Noord-Holland was hij in 137 duels goed voor 80 goals en 27 assists. Na drie uitstekende seizoenen lijkt de rechtspoot AZ te verlaten als topscorer van de Eredivisie.

