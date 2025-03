Italiaanse media wijzen massaal dezelfde uitblinker aan bij Feyenoord na duel met Inter

De media in Italië zijn te spreken over het optreden van sommige spelers van Feyenoord. De Rotterdammers wisten dinsdagavond niet voor een nieuwe stunt te zorgen en verloren met 0-2 van Inter Milan. Toch zagen de kranten in Italië enkele lichtpuntjes bij de ploeg van Robin van Persie. Vooral het optreden van Timon Wellenreuther kon bekoren.

De grootste sportkrant van Italië, Gazzetta Dello Sport, looft de keuze van Van Persie om met Ibrahim Osman te beginnen. “Hij weet dat Denzel Dumfries veel opkomt en probeerde met de snelle Osman in het veld het spel steeds naar linksvoor te verplaatsen.”

Diezelfde Osman kan rekenen op complimenten van Calciomercato. De Ghanese aanvaller krijgt met een 6.5 het op één na hoogste rapportcijfer toegediend aan de kant van de Rotterdammers. Alleen Wellenreuther moest hij voor zich dulden. Hij kreeg een 7.

“Osman was meteen gevaarlijk met het eerste schot van de wedstrijd, maar zag helaas de keeper in de weg staan. Later probeerde hij het nog een keer met hetzelfde resultaat. In de tweede helft had hij een assist moeten hebben, maar Jakub Moder raakte de lat”, schrijft het medium.

Wellenreuther was volgens Sky Sport Italia ook de beste speler aan de kant van Feyenoord. Van de Italiaanse tak van het grote medium kreeg de Duitse doelman een 7. Het laagste cijfer werd gegeven aan Julian Carranza (4.5). Sky Sport Italia geeft geen uitleg bij de cijfers die het geeft.

Goal Italia zag naast Wellenreuther juist Igor Paixão uitblinken. De Braziliaanse linksvoor werd op het middenveld geposteerd door Van Persie en kreeg een 6. Het laagste cijfer werd gegeven aan een ‘zwak spelende’ Anis Hadj-Moussa. De Algerijn werd beoordeeld met een 5.

Uiteindelijk trok Inter dankzij doelpunten van Marcus Thuram en Lautaro Martínez aan het langste eind in De Kuip. Volgende week dinsdag staat de return in Milaan op het programma.