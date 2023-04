Italiaanse bond grijpt in en draait veelbesproken schorsing Lukaku alsnog terug

Zaterdag, 22 april 2023 om 18:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:21

Romelu Lukaku wordt toch niet geschorst voor de tweede halve finale van de Coppa Italia tegen Juventus van woensdag. De Belgische spits kreeg op 4 april een rode kaart in het heenduel met la Vecchia Signora, wegens provocerend juichen richting de Juve-aanhang, die hem de gehele wedstrijd racistisch bejegende. Internazionale besloot in beroep te gaan tegen de schorsing, maar kreeg op vrijdag nul op het rekest van het hof van beroep van de Italiaanse voetbalbond (FIGC). De FIGC heeft nu zelf echter besloten om in te grijpen en Lukaku niet te schorsen.

De aanvankelijke beslissing die het hof van beroep maakte om niet mee te gaan in het beroep van Inter werd vrijdag met veel ongeloof ontvangen door de Milanezen. "Het hof van beroep van de FIGC heeft vandaag de schorsing van Romelu Lukaku bevestigd, die niet mee kan doen in de halve finale van de Coppa Italia woensdag. Internazionale voelt dat het zich achter zijn speler moet scharen en betreurt het dat het slachtoffer als de enige schuldige wordt gezien', aldus de club op de officiële kanalen.

De FIGC heeft de schorsing zaterdag dus alsnog besloten terug te draaien. De bond verwijst als reden voor dat besluit naar de strijd die het voert tegen racisme. De reactie van Lukaku na zijn doelpunt (1-1) op 4 april leek een reactie te zijn op de racistische bejegeningen van de Juventus-fans richting de spits. Scheidsrechter Davide Massa beoordeelde zijn manier van juichen echter als provocatief en gaf hem zijn tweede gele kaart.

De beslissing van de arbiter zorgde voor volledige chaos op het veld. Juan Cuadrado en Samir Handanovic kregen ook nog rood, waardoor beide ploegen niet op volle sterkte aan kunnen treden in de return komende woensdag. Bij winst woensdag treft Inter Cremonese of Fiorentina in de finale. Winst dáárvan zou de tweede bekertitel op rij betekenen.