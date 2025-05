Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Isaac Babadi, die het erg naar zijn zin heeft in Miami.



De middenvelder van PSV werd twee weken geleden met de Eindhovenaren kampioen van Nederland. Om dat te vieren reisde hij af naar Miami. Volgens het juicekanaal Reality FBI was ook Malik Tillman aanwezig, al zijn daar geen beelden van. De beelden werden gedeeld op een privéstory op Snapchat van Babadi.









Op de video van Babadi is te zien hoe hij omringd wordt door schaarsgeklede dames. Ondertussen rijdt hij door een tunnel met een supercar. Op de achtergrond speelt een liedje ‘Love my Bitch’.



Reality FBI deelt vervolgens wat meer informatie: "Veel story's van Babadi met hordes vrouwen die betast worden en half porno over de auto liggen. Vreemde story's waar je zag dat geld en bitches 'het goede leven' domineren.