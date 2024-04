Is Ivan Toney het koopje van de zomer? â€˜Arsenal en Chelsea horen vraagprijsâ€™

Is Ivan Toney het koopje van de zomer? ‘Arsenal en Chelsea horen vraagprijs’

Ivan Toney gaat Brentford komende zomer mogelijk verlaten. De 28-jarige spits ligt volgens journalist Florian Plettenberg goed in de markt bij meerdere clubs uit de Premier League. Zo zou West Ham United al navraag hebben gedaan, terwijl Arsenal en Chelsea de situatie rondom Toney nauwlettend in de gaten houden.

Bij zijn huidige werkgever ligt Toney nog tot medio 2025 vast. De tweevoudig international van the Three Lions wil graag de volgende stap in zijn carrière zetten en is niet van plan zijn verbintenis bij Brentford te verlengen.

The Bees moeten Toney komende zomer dus verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 50 miljoen euro. Plettenberg denkt echter dat Brentford al genoegen neemt met een bedrag tussen de 35 en 45 miljoen euro. In november 2023 meldde Sky Sports nog dat Toney meer dan honderd miljoen euro moest opleveren, maar die vraagprijs is dus fors gedaald.

Plettenberg weet dat minstens drie clubs uit Londen de gelouterde Toney op hun lijstje hebben staan. Arsenal, Chelsea en West Ham United staan klaar om de rechtspoot voor het juiste bedrag naar de Britse hoofdstad te halen.

Toney moest een groot deel van dit seizoen missen vanwege zijn gokschorsing. Sinds januari van dit jaar is hij weer beschikbaar voor Brentford. In dertien Premier League-wedstrijden was Toney goed voor vier doelpunten en een assist.

Ook maakte Toney onlangs zijn eerste doelpunt namens het nationale elftal van Engeland. Tijdens de oefeninterland tegen België (2-2) schoot de spits vanaf de strafschopstip raak. Tegen Brazilië zat Toney nog zonder speelminuten bij de wedstrijdselectie van bondscoach Gareth Southgate.

Voor Toney wacht in ieder geval een spannende zomer. De centrumspits hoopt in juni deel uit te maken van de EK-selectie van Southgate. Engeland is tijdens het eindtoernooi in Duitsland ingedeeld in Groep C, waarin Denemarken, Servië en Slovenië de eerste horde zijn.

