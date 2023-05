Ivan Toney laat voor het eerst van zich horen na opgelegde megaschorsing

Woensdag, 17 mei 2023 om 21:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:00

Ivan Toney heeft voor het eerst gereageerd op de straf die hij woensdag kreeg van de Engelse voetbalbond. Naar aanleiding van 232 overtredingen van de gokregels van de FA heeft hij een schorsing van maar liefst acht maanden opgelegd gekregen. Bovendien kreeg Toney een boete van 50.000 pond. De aanvaller van Brentford laat op Instagram Stories weten de geschreven verklaring van de onafhankelijke commissie af te wachten.

"Vandaag kreeg ik het bericht van mijn schorsing van acht maanden naar aanleiding van het verhoor van de regelgevende commissie van de FA dat gisteren plaatsvond", begint Toney. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik acht maanden niet kan voetballen. De geschreven redenen van de commissie zijn nog niet geopenbaard, dus onthoud ik me van commentaar."

"Wel wil ik mijn familie, vrienden, Brentford FC en onze fans bedanken voor hun continue support tijdens een hele moeilijke tijd", vervolgt hij. "Ik focus me nu op mijn terugkeer volgend seizoen in het spel waar ik zoveel van hou." De 27-jarige aanvaller mag tot 17 januari 2024 geen wedstrijden meer spelen. Toney heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan 232 overtredingen, die hebben geleid tot zijn straf. Wel mag hij vanaf 17 september van dit jaar, exact vier maanden na zijn schorsing, weer meetrainen.

Toney werd 262 aanklachten ten laste gelegd voor het overtreden van de gokregels tussen 25 februari 2017 en 23 januari 2021. De FA heeft dertig van die aanklachten ingetrokken, maar Toney heeft schuld bekend bij de overige 232 aanklachten. Zodoende komt een abrupt einde aan wat een geweldig seizoen was voor Toney. De Engelsman kwam in 33 Premier League-wedstrijden tot liefst 20 treffers. Ook maakte hij in maart zijn debuut voor Engeland in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne.