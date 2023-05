Internet ontploft: vader Haaland om zeer frappante reden uit Bernabéu gezet

Woensdag, 10 mei 2023 om 07:30 • Wessel Antes • Laatste update: 07:47

Het was dinsdagavond niet Erling Braut Haaland, maar zijn vader Alfie die de schijnwerpers op zich gericht kreeg in het Estadio Santiago Bernabéu. De vijftigjarige Noor kreeg het tijdens het Champions League-duel tussen Real Madrid en Manchester City (1-1) aan de stok met supporters van de thuisclub. Haaland senior zou de vijandelijke fans daarbij hebben beledigd en zelfs met eten hebben gegooid in de richting van de Spanjaarden. In een video is in ieder geval te zien hoe de voormalig voetballer van onder meer Leeds United en City onder begeleiding het stadion uit wordt gezet.

Het fragment daarvan ging na de wedstrijd direct viraal op sociale media. Haaland senior was te gast in een skybox in Madrid, maar dat bezoek kende geen gezellig einde. ‘Het gooien van eten’ is niet te zien op de beelden, maar wordt op internet wel aangewezen als de reden dat de vader van de superspits het stadion uit is gezet. Op de achtergrond is te horen hoe Real-fans ‘adios’ schreeuwen naar de vader van de City-spits. Daar reageert Haaland senior weer op met zijn handen achter zijn oren en een grote glimlach. Het is wachten tot er meer details bekend worden over het incident.

Alfie Haaland was escorted out of a corporate box at the Santiago Bernabéu this evening after allegedly

‘insulting’ and ‘throwing food’ at Real Madrid supporters ?????? pic.twitter.com/iSDWs1MmGE — Football Fights (@footbalIfights) May 9, 2023

Haaland senior zag zijn zoon dinsdag een onopvallende prestatie afleveren in Madrid. De 22-jarige spits wist niet te scoren en werd maar nauwelijks gevonden door zijn teamgenoten. In Voetbalpraat wordt het optreden van de linkspoot besproken, maar gaan de complimenten vooral ook uit naar Real-mandekker Antonio Rüdiger. "Ik wil wel een compliment geven aan Rüdiger", trapt Telstar-trainer Mike Snoei af. "Dat is wel echt verdedigen. Je zit te wachten op dat ene moment dat Haaland gaat krijgen, maar ik denk dat Rüdiger, met zijn compaan naast hem (David Alaba, red.), wel heel goed verdedigd heeft."

Door het gelijkspel van dinsdagavond is er nog niets te zeggen over welke ploeg de finale haalt. De return in het Etihad Stadium staat voor woensdag 17 mei op het programma. Vorig seizoen namen beide grootmachten het ook al tegen elkaar op in de halve finale en toen eindigde het duel in Manchester in 4-3. Het bleek echter niet genoeg voor een finaleplaats, daar Real zich na een spectaculaire return verzekerde van de finale, die het zou winnen van Liverpool (1-0).