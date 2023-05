Internazionale wint Coppa Italia dankzij heldenrollen Martínez en Handanovic

Woensdag, 24 mei 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:58

Internazionale heeft beslag gelegd op de Coppa Italia. De ploeg van trainer Simone Inzaghi kwam in de finale tegen Fiorentina nog wel op een vroege achterstand, maar wist het tij te keren via een dubbelslag van Lautaro Martínez: 1-2. Met name de tweede treffer van de Argentijn, een snoeiharde volley, was om in te lijsten. Fiorentina kreeg in de tweede helft voldoende kansen op de gelijkmaker, maar met name invaller Luka Jovic had het vizier niet op scherp staan. Daarnaast vervulde Inter-doelman Samir Handanovic meermaals een heldenrol. Het is de negende keer dat Inter het nationale bekertoernooi weet te winnen.

Bij Fiorentina stond Sofyan Amrabat centraal op het middenveld naast Giacomo Bonaventura. Zij zorgden voor de balans, terwijl Jonathan Ikoné, Gaetano Castrovilli, Nicolás González en spits Arthur Cabral voor de doelpunten moesten zorgen. Inzaghi had een basisplaats in huis voor Denzel Dumfries, maar moest Stefan de Vrij teleurstellen met een reserverol. Laatstgenoemde zou na een uur wel invallen. Handanovic mocht in de finale onder de lat staan, wat ten koste ging van André Onana. Edin Dzeko en Martínez vormden het vertrouwde spitsenkoppel.

Dat was héél snel! ?? Fiorentina komt na 3 minuten via Gonzalez al op een 1-0 voorsprong ? Als dit een voorbode is van de avond, dan wordt het genieten geblazen ??#ZiggoSport #CopaItalia #FiorentinaInter pic.twitter.com/4wm3IXRIpq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 24, 2023

Fiorentina zat al snel op rozen. Een slechte inspeelpass van Francesco Acerbi leidde balverlies in, waar de ploeg uit Florence optimaal van profiteerde. Ikoné kreeg de bal laag bij de tweede paal, waar González alleen nog maar hoefde binnen te lopen: 1-0. Fiorentina zette met name in de openingsfase goed druk op Inter, dat zich daar naarmate de eerste helft vorderde onderuit wist te spelen. Na een klein half uur kreeg Marcelo Brozovic te veel ruimte om na te denken. De Kroaat had een sluw steekpassje in huis op Martínez, die verwoestend uithaalde: 1-1. De spits had de smaak te pakken en zette Inter vlak na de gelijkmaker zelfs op voorsprong. Dit keer was de fraaie assist van Nicolò Barella, die zag dat Martínez met een volley voor de 1-2 zorgde.

Lautaro Martinez werkt heerlijk af! ?? Na een uitstekend passje van Brozovic tikt de Argentijn lekker binnen en het staat weer gelijk: 1-1! ??#ZiggoSport #CopaItalia #FiorentinaInter pic.twitter.com/uxFojxhut1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 24, 2023

Na rust kwam Fiorentina uitstekend voor de dag. Zo zag Gaetano Castrovilli zijn kopbal eerst naast gaan, waarna de aanvallende middenvelder zijn schot geblokkeerd zag worden door de Inter-verdediging. Ook Cristiano Biraghi zag zijn vrije trap geen doelpunt opleveren. Aan de andere kant liet Lukaku zich zien met een hard schot, dat een prooi was Pietro Terracciano. Het was echter Fiorentina dat de klok bleef slaan. Handanovic groeide uit tot de held van Inter door van dichtbij de gelijkmaker van González te voorkomen.

?????????????? ????????????????! ? Daar is 'ie weer! De Argentijn maakt op fantastische wijze z'n tweede van de avond ??#ZiggoSport #CopaItalia #FiorentinaInter pic.twitter.com/RdqbuE3drc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 24, 2023

Invaller Robin Gosens had het duel kunnen en misschien wel moeten beslissen, maar op aangeven van Lukaku schoot hij over. Fiorentina nam steeds meer risico en dat leidde tot de volgende grote kansen, dit keer voor Jovic. Ook hij moest echter zijn meerdere erkennen in Handanovic. Eerst stuitte de spits van dichtbij op de Sloveense uitblinker, waarna Jovic zijn kopbal rakelings naast zag gaan. Ook in de absolute slotfase kreeg Fiorentina de kansen. Dit keer zat Handanovic er voor de verandering naast en kreeg González de bal voor het doel, waar Matteo Darmian voorkwam dat Cabral de 2-2 maakte. Dichterbij zou la Viola niet meer komen.