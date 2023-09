International van Panama overlijdt na schietpartij in Colón

Maandag, 4 september 2023 om 20:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:26

Gilberto Hernández is zondag overleden bij een schietpartij in Panama, zo bevestigt de Panamese voetbalbond. De verdediger is 26 jaar oud geworden. Hernández maakte in maart zijn debuut bij de nationale ploeg van Panama in een oefenduel met Guatemala (1-1). Zijn tweede en laatste interland speelde hij tegen Argentinië (2-0 verlies).

Afgelopen zondag openden twee gewapende mannen het vuur op een groep mensen, waaronder Hernández. De mandekker van Independiente werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Zeven andere mensen raakten gewond bij de schietpartij. De twee daders zijn nog op de vlucht.

De schietpartij gebeurde in de havenstad Colón. De afgelopen maanden vonden daar verschillende moordaanslagen plaats. De BBC meldt dat twee rivaliserende bendes uit zijn op de macht over een lucratieve drugssmokkelroute. Daardoor zijn er dit jaar in Colón al meer dan vijftig mensen vermoord.