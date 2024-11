International Oranje raakt geblesseerd tijdens uitlooptraining en strompelt het veld af

Quinten Timber heeft de uitlooptraining van het Nederlands elftal van zondag moeten staken, zo blijkt uit beelden van ESPN. De middenvelder strompelde na enkele sprints en verliet samen met fysiotherapeut Raymond Meijer het trainingsveld in Zeist.

Het is nog onduidelijk wat Timber mankeert en of hij het trainingskamp van Oranje moet verlaten. De controleur van Feyenoord kwam zaterdag overigens niet in actie bij het Nederlands elftal, dat ondanks een stroeve start met 4-0 zegevierde tegen Hongarije.

Timber deed net als de overige reservespelers en invallers zondag mee aan de uitlooptraining. Alleen de ingevallen Teun Koopmeiners, die scoorde tegen de Hongaren, sloeg de sessie in de Zeister bossen over.

Koeman koos in de laatste thuiswedstrijd in de poulefase van de Nations League voor een middenveld bestaande uit Ryan Gravenberch, de teruggekeerde Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders. Mats Wieffer en Koopmeiners, die dus scoorde in de slotfase, werden als invaller gebruikt.

Timber kampt al enige tijd met licht blessureleed. De middenvelder haakte vroegtijdig af tijdens het Champions League-duel van Feyenoord met RB Salzburg, dat De Kuip met een 1-3 overwinning verliet.

De Oranje-international speelde vorige week ruim een uur mee in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen laagvlieger Almere City FC (1-4). ''Ik wist al dat ik gewisseld zou worden en precies bij mijn laatste actie schoot het weer in mijn enkel'', verzuchtte Timber na afloop bij ESPN.

Timber debuteerde in maart van dit jaar in het Nederlands elftal. Inmiddels staan er vijf interlands achter de naam van de 23-jarige Feyenoorder.